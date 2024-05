Szabó Zsolt polgármester köszöntőjében elmondta: szeretné, ha több hasonló rendezvényt is szerveznének a jövőben, szem előtt tartva a prevenciót, az egészség megóvását és a mozgást.

Kertész Tamás, a győri Széchényi István Egyetem tanára, az Emberség DSE elnöke rövid átfogó előadást tartott a szépkorúak szabadidős tevékenységének lehetőségeiről és az egészségük megóvásáról. Vidám hangulatú előadás volt sok hasznos tanáccsal, beszélgetéssel, melynek zárása egy ölelő perc volt, amit a jelenlévők apraja-nagyja adott egymásnak.

Az egyetemi oktató 13 egyetemistát hozott magával, a rekreációs szak hallgatói a gyakorlatban láthatták, hogyan kell megszervezni olyan eseményt, melynek célközönsége a szépkorúak.

A szenior örömtánc – hirtelen ötlettől vezérelve – össznépi tánccá alakult, ahol a fiatalok és az idősek együtt ropták. A hangulat igazán akkor hágott a tetőfokára, amikor az egyetemisták előadtak egy mai modern bulinótát, amire már a megtanult koreográfiájukat mutatták be, a végén megszólítva a szépkorúakat be is tanították nekik.

A Generali jóvoltából két szűrőautó állt rendelkezésre. A vizsgálatok tartalmazták testösszetétel-elemzést, az alsó és a felső végtag vérnyomásmérést, a verőérszűkület vizsgálatát, a csontsűrűség mérését és prosztataszűrést.

A kultúrházban egészségmegőrző torna – ebben Preisz Mária Goricsán Ilona segített –, darts, mini keresztrejtvény, sudoku volt. Az egyetemisták a szépkorú társaikkal nordic walkingoztak.