Folytatódott a rábapatonai Jávori Lili kalandja a Next Top Model Hungary-ban. A műsorban szereplő lányok egyre közelebb kerülnek a Next Top Model Hungary fődíjához. Jávori Lili képviseli vármegyénket a nagyszabású szépségversenyen.

Jávori Lili remekül érzi magát a műsorban, ahol hétről-hétre, szebbnél-szebb fotók készülnek róla.

Fotó: Oleg Borisuk/ TV2

Nemrég a környezetvédelem, míg a múlt héten a nő tematika nyomta rá bélyegét a versenyzők napjaira. Jávori Lili előző heti győztesként vágott neki a környezetvédelmi hétnek és bár a „ruhatervezős” feladatban a csapata nem nyert, a catwalk-on ő dönthette el, melyik lányok dolgát nehezíti meg azzal, hogy egy-egy kukát kell maguk után húzniuk. Anastasia, Cinti és Panna kapta a hátráltatást, amitől egyik lány sem volt elragadtatva. A heti eredményt ezúttal is a catwalk és a különleges sellő fotózás eredménye adta. Utóbbin Tombor Zoltán segítette a lányokat. Lili ezúttal is gond nélkül vette az akadályt, de az adásból az is kiderült, Mészáros Lilivel napról napra szorosabb barátság fűzi őket össze és szeretnének együtt döntőzni.

Jávori Lili élvezi a műsor minden percét

Múlt vasárnap a lányok Tomán Szabinával és vendégként Kafival lelkiztek a villában, aki a lányok aktfotózásán is segíteni próbálta a versenyzőket, ott már a zsűrit Axente Vanessa képviselte. Hatalmas balhé kerekedett, amiért Gabi és Hawa nem vállalták be a meztelen fotózást. A többi lány nem tartotta fairnek, hogy így is készült róluk fotó; majd később ez a zsűriértékelésnél is gondot okozott. Olyannyira, hogy a műsor eddigi legnagyobb vitája alakult ki a zsűritagok között.