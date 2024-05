Érdekesség, hogy hazai oldalon Djokic Zeljko utoljára ül majd a hazai kispadon.

Sitku Zsuzsanna, a soproniak fiatal játékosa így nyilatkozott a várakozásairól: – Érdekesen alakult az első két meccs, úgy vélem, nincs akkora különbség a két csapat között, mint amekkora kialakult a két alkalommal fordított előjellel. Ilyenkor nehéz már a másikat meglepni, szerintem a védekezésen múlik majd a végeredmény. Szekszárdon nem egyszerű játszani, biztosan most is fergeteges hangulat lesz, és nagyon örülünk, hogy még egy meccsünk lesz Fegyverneky Zsófival, miatta is szeretnénk nyerni.