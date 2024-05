Próbálnak spórolni

Takácsné Simon Niki, a Rose­Gold Esküvőszervezés munkatársa szerint a párok egyre inkább szakítanak a hagyományokkal, és a saját stílusukra alakítják a nagy napot. Emellett az emelkedő költségek miatt csökkentik a meghívott vendégek létszámát, így a 60–70 fős esküvők gyakoribbak. A helyszínen, az étel- és italkínálaton sokat nem lehet spórolni, ezek költsége átlagosan fejenként 20–50 ezer forint között van.

– Színekben és stílusban itthon még mindig hódít a száraz virágos dekoráció és a természetközeli letisztultság. Ugyanakkor egyre népszerűbbek az élénk színek is, könnyed, légies elrendezésben. A mai párok gyakran az internetről vagy videókból veszik az ötleteket. A meghatottságot egyre inkább felváltja a humor: népszerűek a poénos bevonulások a szertartásra, előkerülnek a vidám kellékek a lagzikon – osztotta meg lapunkkal az esküvőszervező.

A nagy nap megszervezése hosszas folyamat, jó, ha a fiatalok már egy évvel korábban hozzákezdenek. – Ugyan még csak most kezdődik az idei szezon, de már a következő évre is tervezek házasulandókkal – emelte ki Niki.

– Az első és legfontosabb szempont, hogy mekkora összeget szánnak az ünnepre, eszerint kell meghatározni a meghívottak számát és a helyszínt. A jegyesek előszeretettel keresik a természetközeli helyszíneket – tette hozzá.

Takácsné Simon Niki esküvőszervező (balra) szerint a párok egyre inkább szakítanak a hagyományokkal, és a saját stílusukra formálják a nagy napot. A felvételen: Ernő és Alexandra.

Fotó: Fotó: Kulcsart fotó



Takácsné Simon Niki el­mondta: – Sokan saját maguk szervezik a lagzit, mert az a tévhit van a köztudatban, hogy az esküvőszervezők drágán dolgoznak. Azonban nemcsak időt, energiát és stresszt spórolunk a pároknak, de sokszor a költségeken is tudunk faragni – tette hozzá a szakember. – Nincs lehetetlen, az a legfontosabb, hogy a fiatalok stílusát próbáljuk belecsempészni az esküvő hangulatába. Előfordul, hogy animátort kérnek fel a gyermekekhez, sztárvendégeket vagy humoristákat hívnak meg az estre, de olyanra is van példa, hogy bűvész fokozza a hangulatot.