Idén is sokan szerették volna elnyerni a VinAgora Nemzetközi Borverseny nagyra becsült érmeit. Közel 900 minta várakozott arra, hogy lenyűgözze a legkiválóbb hazai és nemzetközi borszakértőket.

VinAgora a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (VinoFed) által ajánlott 100 pontos, pozitív bírálati rendszer alapján zajlott.

A VinAgorán minden pohárba töltött bor elismert hazai és külföldi borászok áldozatos és elhivatott munkájának gyümölcseként bontakozott ki, melyekhez a bírálók egységesen, ugyanazzal a tisztelettel álltak hozzá. Azért, hogy ez gond nélkül megvalósulhasson, a 6 fős bizottságok munkáját tapasztalt koordinátorok segítették a minták megfelelő előkészítésével.

A díjazottak közé két Pannonhalmi borvidéken működő pincészet került be.

Nagy aranyérmet kapott a Herold Pincészet Vinori Merlot 2019-es palackja. Heroldék Liebling Olaszrizling 2020-as nedűje több díjat is bezsebelt: elnyerte az aranyérem mellett a Legjobb magyar Olasz rizlingnek járó díjat és a Csonka és Fiai Kft. különdíját, amit a „Legeredményesebb családi pincészet”-nek ítélnek oda évről évre.

A Herold Pincészet 2023-as Saci Chardonnay szintén aranyat érdemelt a szakmai zsűri szerint, illetve megválasztották Legjobb magyar Chardonnaynak is. Emellett még egy ezüst minősítést is szereztek, méghozzá tavalyi Merlot Kékfrankos Roséjukkal.

2023-ban is sikeresek voltak a pannonhalmi borok.

Szigetközi vízzel semlegesítette az ízeket a zsűri.

A másik jól szereplő borászat a Pannohalmi Főapátság Pincészete volt, akik három arany és egy ezüsttel tértek haza a nemzetközi megmérettetésről.

A 2021-es Hemina fehér az arany fokozat mellett a Bóna Labels különdíját is megkapta, mint a „Legkreatívabb és legkifejezőbb öltözetű palack”. A sokat díjazott Infusio 2021-es tétele aranyminősítést szerzett, ahogyan a 2022-es Pinot Noir is, valamint a fajtája legjobbjának járó elismert is bezsebelte. Prior Fehér 2022-es palackja pedig ezüstöt kapott.

Szigorú zsűri pontos pontozást végzett - közel 900 bort kóstoltak az idei VinAgorán.

A Soproni borvidékről, ugyan csak egy pincészet borát díjazta a zsűri, a számos elismeréssel rendelkező Steigler Prémium Bio Zöld veltelíni 2022-es tétele ezüst minősítést szerzett.

A tavalyi év soproni díjazottjairól ITT>> számoltunk be.

A bírálók a Chef Market jóvoltából a természetes tisztaságú Szigetközi ásványvízzel semlegesítették érzékszerveiket a borok bírálata közben, emellett a cégcsoport egy különdíjat is felajánlott.