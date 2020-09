Babos Tímea a Roland Garrosról: szokatlan a buborékélet

View this post on Instagram

Egy nagyon más @rolandgarros az idei… Szokatlan sok minden az idei Garroson: buborékélet, maszk, semmi nyüzsgés és nagyon hideg. +szél 🔘😷🚷❄ +🌬 Egyszóval érdekesek a körülmények az biztos, de persze ennek ellenére már nagyon várom, hogy pályára léphessek az év utolsó GS tornáján. Keddi kezdés egyéniben, aztán utána bízom benne, hogy sok-sok meccs a folytatás!😉 Nektek legyen szép hétvégétek!😘 • • #rg2020 #verydifferent #differentlife #samegoals #allez #gyerunk #előre