A Sevilla után az Inter jutott döntőbe az Európa-ligában

A Sevilla után az Internazionale jutott döntőbe a labdarúgó Európa-ligában, miután a hétfői elődöntőben 5-0-ra legyőzte az ukrán Sahtar Donyeck gárdáját Düsseldorfban.

A zárt kapus összecsapás első félidejében a Sahtar bizonyult aktívabbnak, de az olaszok voltak veszélyesebbek a kapura, és az argentin Lautaro Martínez 19. percben szerzett találatával vezetéshez jutottak.

A szünetig a mezőnyfölényben játszó ukránok két próbálkozásából egy sem találta el a kaput.

A második félidőben is támadólag lépett fel a hátrányban lévő Sahtar, de a zártan védekező és veszélyesen kontrázó milánóiak szereztek újabb gólt – Danilo D’Ambrosio a 64. percben volt eredményes -, majd a folytatásban padlóra küldték az összezuhant ukránokat. Martínez a második gólját is megszerezte, zárásként pedig Romelu Lukaku is duplázott.

Az Inter ötödször jutott a második számú európai kupasorozat döntőjébe, amit eddig háromszor (1991, 1994, 1998) tudott megnyerni, míg egy alkalommal (1997) kikapott.

A kupasorozatban ötszörös (2006, 2007, 2014, 2015, 2016) győztes Sevilla vasárnap a Manchester United ellen nyert 2-1-re Kölnben, ahol a pénteki döntőt is rendezik.

