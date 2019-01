NB II foci - Gyirmót FC Győr: a mesterségbeli tudásuk megvan a célok eléréséhez

Szepessy László: A szünet után a harckészültséget újra fel kell izzítani.

Csapatépítő látogatás



Szerdán délelőtt az ETO Parkba látogat a Gyirmót FC Győr NB II-es csapata. Ebből az alkalomból egyrészt fejet hajtanak Fehér Miklós emléke előtt, másrészt megtekintik az egykori győri csatár relikviáiból nyílt színvonalas kiállítást.

Vasárnap folytatódik az NB II tavaszi idénye. A Gyirmót FC Győr listavezetőként vág neki a következő etapnak, kétpontos előnnyel áll az őt követő ZTE és Kaposvár előtt.– A helyzetünkből adódóan és a lehetőségeinkhez képest igen – mondja Szepessy László, a Gyirmót vezetőedzője. – Az időjárás ugyan egyszer-kétszer keresztbe tett nekünk is, de ezt tudomásul kell venni, hiszen nem Afrikában élünk. Gyirmóton egyébként az átlagosnál jobbak a körülmények, ezeket igyekeztünk kihasználni. A felkészülésünket a komplexitás jellemezte, igyekeztünk mindenben fejlődni, ami a jó futballhoz szükséges.– Mi már korábban is úgy alakítottuk a csapatunkat, hogy az megfeleljen a céljaink eléréséhez. Most két új ember érkezett hozzánk, az ő helyüket kellett megtalálnunk a csapatban. Lipták Zoltán egyértelmű erősítés lesz, a fiatal Kamarás György inkább a jövő embere, de rá is számítunk. Azt nem mondom, hogy teljesen zárt a keretünk, ha találunk olyan játékost, aki erősítést jelentene, akkor az ajtónk nyitva áll előtte.– A bajnokság olyan, mint a meccs. Két félidőből áll, a szünetben igyekszik mindent megtenni a jó folytatásért. Ősszel az utolsó két hazai meccsünket elveszítettük, aztán Tiszakécskén bravúrosan sikerült javítanunk. Innen szeretnénk folytatni. A szünet után a harckészültséget újra fel kell izzítani, éppen ezért a héten nagy gondot fordítunk a játékosok motivációjára. Elsők vagyunk, a mesterségbeli tudásunk megvan, ennek megfelelő önbizalommal várjuk a hétvégi rajtot.– Kisebb-nagyobb gondjaim vannak: az Alcufer-kupán Szegi bokaszalag-, Rengel pedig térdsérülést szenvedett. A többiek jelenleg rendelkezésre állnak. Igyekszünk már a mérkőzés elején gólt szerezni, hogy nyugodtabban játszhassunk a hátralévő időben.