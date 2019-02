Megyei foci - Kapuváron bizonyít a Fradi korábbi játékosa

Balog Zoltán korábban Belgiumban és Dániában is futballozott, majd 2000-ben leigazolta az FTC, ahol a fővárosi csapat alapemberévé vált. Később az NB II-es Gyirmót labdarúgója lett, s egy rövid ausztriai kitérő után visszatért Győr-Moson-Sopron megyébe. A jelenleg megyei első osztályú Kapuvár trénere.

Bár terveztem Andauban a folytatást, két évvel ezelőtt eltört a sípcsontom, s az osztrák klub azonnal igazolt a helyemre egy másik játékost – kezdi a volt válogatott futballista. – Nem erőlködtem azon, hogy gyorsan találjak magamnak egy másik csapatatot, inkább úgy döntöttem, hogy tavasszal itthon »felépítem« magam, s majd nyártól visszatérek Ausztriába. Időközben az egyik ismerősöm beajánlott Kapuvárra, ahonnan meglepetésemre épp húsvéthétfőn kerestek telefonon. Az elnök, Böcskör Zsolt hívott, aki azt mondta, sürgősen edzőre lenne szükségük. Olyanra, aki bent tudja tartani a csapatot a megyei első osztályban. Érdekelt a lehetőség, tetszett, hogy edzőként is kipróbálhatom magam."

Balog Zoltán és Böcskör Zsolt sokat tesz a KSE-ért.

A Kapuvárnak végül sikerült kiharcolnia a bentmaradást.

Az utolsó fordulóban hazai pályán győztük le a Győrszentivánt, a rivális Lébény pedig kikapott, s bár nem estünk volna ki akkor sem, ha nem cserélünk helyet a tabellán, így biztossá tettük a tagságunkat."

Balog a sikeres kezdet után szívesen maradt a Hanságban.

Kerestek ugyan ezek után más csapatok is, de számomra nem volt kérdés, hogy Kapuváron maradok. Nyártól már mint játékos-edző dolgoztam a klubnál, de csupán három meccsen léptem pályára. Nem akartam a fiataloktól elvenni a lehetőséget. Edzéseken persze gyakran beálltam a fiúk közé és még a Fradi öregfiúkcsapatában is futballozom, tehát azért karbantartom magam."

Balog korábban még nem dolgozott edzőként.

A Kapuvár az első csapatom. Egy-egy vereség után ugyanúgy rosszul alszom, mint amikor profi játékosként kaptam ki a csapatommal. Remek társaság jött össze Kapuváron. Az őszt úgy futballoztuk végig, hogy nem volt kimondott csatárunk. Tar Pétert neveztük ki támadónak, Horváth Kevinnel váltogatták egymást, egyikük sem vérbeli csatár, de azért rugdosták a gólokat."

A nyolcadik helyről várja a folytatást a kapuvári csapat.

Télen sikerült Matetits Istvánt hazaigazolni Ausztriából, Fekete Dániel is onnan érkezett, velük még masszívabbak lettünk. Persze vannak távozók is, de összességében erősebb lett a csapatunk. Az elnökünknek köszönhetően sikerült az egyesületet stabilizálni, remek pályánk van, az utánpótlás is rendben van, kezdünk úgy kinézni, mint egy igazi futballklub. Elindultunk egy jó irányba, s nyilván még nem tudjuk, hogy hol végzünk a mostani idény végén, de nagyon bízom benne, hogy a kapuvári egyesület hamarosan régi fényében csilloghat és merészebb álmokat is lehet szövögetni."