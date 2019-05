Leukémiát diagnosztizáltak Gereben Lívia válogatott kosárlabdázónál

Leukémiát diagnosztizáltak Gereben Líviánál, az Atomerőmű KSC Szekszárd válogatott kosárlabdázójánál. A bajnokság ötödik helyén végzett klub tájékoztatása szerint a 19 éves játékosnál pénteken diagnosztizálták a daganatos betegséget, kezelése várhatóan már a jövő héten megkezdődik.



A hír Szalay Ferencet, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökét is sokkolta. "Ma még mindannyian próbáljuk feldolgozni ezt a hírt" - jelentette ki az MKOSZ honlapján a sportvezető. "Természetesen az egész kosaras társadalmat maga mögött tudhatja Livi, együtt harcolunk vele mi is a betegsége ellen. Biztos vagyok abban, hogy a rá jellemző küzdeni tudás, a mindent elsöprő akarat sokat segít majd ebben a küzdelemben, mi mellette állunk mindenben! Ezúton is szeretném üzenni a családnak, s magának Líviának: ebben a csatában egyetlen pillanatra sem leszel egyedül, ránk mindig számíthatsz!" Gereben Lívia tagja volt a bő, 18 fős válogatott keretnek, amely a nyári Európa-bajnokságra készül.