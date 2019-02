Karate - A lengyel-magyar barátságot erősítették Sopronban

A Shotokan Tigrisek SE a Waclaw Felczak Alapítvány támogatásának segítségével február 22-24. között rendezte meg a Barátság Kupát és edzőtábort, amelynek elsődleges célja a lengyel-magyar barátság erősítése volt.A pénteki napon közel 100 karatés érkezett városunkba Lengyelországból és Magyarország több városából, akik közül több mint 60-an a támogatásnak köszönhetően teljesen ingyenesen vehettek részt a programokon. Közös edzés után az estét zenés csapatépítéssel töltötték. Szombati napon további karatésok is érkeztek illetve a tábor szakmai partnere, a SKI Magyarországi Szövetsége párhuzamosan az edzésekkel hazai és nemzetközi bírói tanfolyamot tartott, amelynek a gyakorlati vizsgája a vasárnapi verseny volt. A nap zárásaként este a fiatalok városnéző kisvonatozáson és tűztorony látogatáson vettek részt.A vasárnapi Barátság Kupára 21 egyesület több mint 150 karatésa 440 egyéni és 17 csapat kata nevezést adott le. Itt a lengyel és magyar mellett osztrák karatésok is indultak. 3 tatamin folytak a küzdelmek késő délutánig. A legeredményesebb csapatok versenyét az UTE nyerte meg az osztrák Frieways és a lengyel csapat előtt. A bírói vizsgán Szalai László magyar D, míg egyesületünk elnöke Gáncs Krisztián a SKI Európai Szervezete által kiadott nemzetközi C licencet szerzett.A szervező Shotokan Tigrisek csapatában most főleg az utánpótlás versenyzők kaptak szerepet, mivel a többiek a versenyasztalnál segédkeztek, de így is sok éremmel gazdagodott az egyesület.Kóródi Zsombor, Hende DánielHalász Torda, Tátrai Dóra, Gáncs Nóra, Réthy LillaHalász Kornél, Iváncsics Gábor, Vass Hunor 2x, Tataru Denis 2x, HendeDániel, Chapó László, Unger Ádám, Gergácz Péter