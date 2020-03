Videón mutatják meg, hogyan edzenek a győri kosarasok

Minden felvételen egy-egy gyakorlat lesz látható, összesen tizenöt ilyen felvétel lesz.

Rendhagyó videósorozattal jelentkezik az UNI Győr MÉLY-ÚT. Az NB I-es női kosárlabdacsapat magyar játékosai pár perces videóban mutatják be, hogyan edzenek otthon. Minden felvételen egy-egy gyakorlat lesz látható, összesen tizenöt ilyen felvétel lesz, melyek kétnaponta jelennek meg a klub hivatalos Youtube-csatornáján, a Facebook-oldalán, a kisalfold.hu és a gyorplusz.hu oldalon is. A feladatok elsősorban a fizika képesség, az erőnlét fejlesztését szolgálják.

Az adott napon minden „adás” – 2020-at szimbolizálva – 20 óra 20 perckor kerül ki. Az első videó ma este jelenik meg. A sorozat nemcsak a klub utánpótláskorú játékosainak készül, bárki elvégezheti otthon is. Ezzel is próbálja a klub segíteni az otthoni karanténban eltöltött napokat,

A győri klub a szezon elején indította útjára a Play in Győr videós magazinját. Eddig 13 adás ment le, a mostani videók speciálisak lesznek, a cím is változik: Play in Győr – Otthon, édes otthon.

A tervek között szerepel az is, ha lemegy a járvány, egy közös edzésen az első csapat játékosai az utánpótlással közösen is elvégzik a gyakorlatokat.