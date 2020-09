Lázár János Győrben: erősíteni szeretnénk a tenisz utánpótlás-nevelést vidéken

Erősíteni szeretné az utánpótlás-nevelést a Magyar Tenisz Szövetség a vidéki városokban, amelyhez infrastrukturális fejlesztések szükségesek – mondta a szövetség elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón Győrben, miután találkozott a megyeszékhely polgármesterével.

Lázár János hangsúlyozta, hogy a szövetség első célja az, hogy kifizesse a 3,6 milliárd forintos adósságát, a második pedig az, hogy minden gyermek számára biztosítani tudják a teniszezés lehetőségét, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz anyagi hátterű családból származik. Ennek érdekében kedden Debrecenben, szerdán Kecskeméten egyeztetett, csütörtökön pedig Győrben, Sopronban és Zalaegerszegen tárgyal a városvezetőkkel, hogy megtalálják azokat a fejlesztési pontokat, amelyekkel erősíteni lehet az utánpótlás-nevelést. Kiemelte, hogy Győr azon kevés magyar városok egyike, ahol kiemelkedő minőségű a tenisz infrastruktúra, a város három pontján van komoly tenisz létesítmény, köztük egy kilenc pályás. Ezeket azonban fejleszteni szükséges – jelezte.

Hozzátette, hogy Győrben lehetne új sportéletet szervezni a teniszben, ezzel új lendületet adni a sportágnak. Az ifjúsági teniszre, az utánpótlás-nevelésre lehetne építeni, emellett van olyan polgárság is a megyeszékhelyen, amelyben megvan az igény, hogy ilyen formában töltse el a szabadidejét – fogalmazott. Közölte, hogy Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) polgármester támogató volt, és abban állapodtak meg, hogy az önkormányzat készít egy fejlesztési tervet. Lázár János elmondta azt is, hogy a gyermekek mozgása mindennél fontosabb, de ahhoz, hogy egy sportág iránt legyen érdeklődés, kellenek magyar eredmények, sztárok is. Szerencsére az elmúlt tíz évben a magyar tenisz jól szerepelt a világban – tette hozzá. Kitért arra is, hogy az előző elnökséggel szemben egy korrekt, az élversenyzők munkáját tiszteletben tartó, őket a háttérből segítő együttműködést szeretnének kialakítani, ez a következő lépés, miután az adósságokat rendezték.