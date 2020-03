Eddzünk otthon online segítséggel

A járványveszély az edzőtermeket is elérte, de szerintük nemcsak home office, hanem home fitness is létezik. A Crossfit Arrabona Győrben és Mosonmagyaróváron bezárta a termeit, most online ingyenes edzéseket tartanak.

„Mindegyikünknek a sport az élete része és nem tudunk nélküle élni” – mondta Ódor Zoltán, a Crossfit Arrabona társ­tulajdonosa, aki Bólya Márton edzővel összefogva mindennap edzéseket tart a megszokott módon, annyi különbséggel, hogy a járvány miatt most kamerák előtt teszik mindezt.

„Az egészségmegőrzés fontos és sportolóként mi sem szeretnénk kiesni a ritmusból, ezért született meg az a döntés, hogy megtartjuk az edzéseinket, amit nemcsak az eddigi vendégeink, hanem bárki követhet a terem Facebook-oldalán” – tette hozzá Bólya Márton.

Kedden meg is tartották az első online kettlebelledzésüket, amit 150-en követtek és csináltak velük együtt a képernyők előtt. „Ez egy hétköznapi kialakítású öntöttvas súlyzóeszköz, amivel könnyedén átmozgathatjuk az egész testünket” – mondta Ódor Zoltán. „Aki nem űzi rendszeresen a sportot és nincs eszköze, az is könnyen tud csatlakozni az edzésekhez, nálunk lehet kölcsönözni is súlyokat letéti díj ellenében, amit a kölcsönzés lejártakor visszaadunk.”

Az edzések teljesen ingyenesek, és bárki számára elérhetőek a közösségi felületen, de a testmozgás mellett bármilyen kérdéssel is fordulhatnak az edzőkhöz, akár már az élő adás alatt is. Az első közvetítés után rengeteg visszajelzést kaptak, az ország több pontjáról csatlakoztak hozzájuk edzeni. A kettlebelledzéseken kívül crossfit és egyéb sporteszközöket nem igénylő erősítő gyakorlatsorozatokat is feltöltenek az oldalukra mindennap este 6 órától, ami később is visszanézhető. A gyakorlatok elvégzéséhez sem kell túl nagy hely, kétszer egyméteres terület bőven elég a tornához, kifejezetten ideális az otthoni testmozgáshoz.

Márton és Zoltán szerint a fertőzés lassítása érdekében biztonságosabb az otthoni edzés, ehhez igyekeznek többféle alternatívát kínálni a Cross­fit Arrabona Facebook-oldalán.