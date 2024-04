Ijesztő sérülés árnyékolta be a hétvégi Duvenbeck-Hegyeshalom–Kimle vármegyei II. osztályú bajnoki mérkőzést. A hazaiak kapusa egy beadást követően ütközött össze saját csapattársával, s csaknem az eszméletét vesztette.

„A meccs hetvennyolcadik perce körül történt mindez, s nyilván mindannyian nagyon megijedtünk. A kapusunk ugyan nem ájult el, s szerencsére nem is vérzett semmije, de szinte öntudatlan állapotba került – mesélte Vedrődi György, a hegyeshalmi klub szakosztályvezetője. – Mivel nagyon zavart volt, azonnal mentőt hívtunk hozzá, s a diszpécser javaslatára nem is vittük le Milánt a pályáról. Ott ápoltuk, s természetesen addig állt a játék, mert vártuk a segítséget, ami viszonylag gyorsan meg is érkezett. A játékosunkat a mentők az óvári kórházba vitték, ahol aztán kiderült, szerencsére nem annyira komoly a sérülése, mint amilyennek először látszott. Tudtam is aztán beszélni vele, s elárulta, a meccs napján, este haza is engedték, nem kellett a kórházban maradnia.”

Az persze már más kérdés, hogy a pályára mikor térhet vissza a húszesztendős labdarúgó, aki Mórról került a Főnix-Gold utánpótlás-nevelő egyesületbe, majd már Győr-Moson-Sopronban Gyirmóton és Abdán is futballozott.

„Valószínű, pár meccset ki kell hagynia, bár nagyon lelkiismeretes, elszánt játékos, s nekem azt mondta, hétvégén már ott állna újra a kapuban.”

S bizony szükség is lenne a megbízható kapusra, hiszen nem megy valami jól mostanában az egykor harmadosztályban is szereplő Hegyeshalomnak.

„Egyértelműen jobb szereplésben bíztunk, de sérülések és egyéb okok miatt nem úgy jött össze az ősz, ahogyan azt mi gondoltuk és vártuk. A tizedik helyen zártuk a szezont – tette hozzá a tizennégy csapatos mezőnyben jelenleg szintén tizedik pozícióban lévő gárda szakosztályvezetője. – A téli szünetben a vezetőséggel a fiatalítás mellett döntöttünk, ez történik még most is, s ez az együttes jelenleg erre a teljesítményre képes. A nyáron majd a lehetőségeinkhez képest megpróbáljuk megerősíteni a keretet, összeszedni magunkat, s megpróbálunk egy ütőképesebb együttest kialakítani.”

A hegyeshalmi kapus sérülése miatt félbeszakadt találkozó végeredményét a pályán elért eredménnyel, vagyis 1–1-es döntetlennel hagyta jóvá az illetékes igazgatóság versenybizottsága.