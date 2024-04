Az ETO támadója, Farkas Balázs számára a vasárnapi mosonmagyaróvári mérkőzés 62. percében jött el a nagy pillanat: a 22 éves támadó az elmúlt nyáron elszenvedett súlyos térdsérülése miatt kilenc hónapig játszhatott és ekkor először lépett pályára a győri zöld-fehéreknél. Nenad Lukic helyére érkezett és a két héttel ezelőtti NB III-as kétgólos debütálás után ezúttal a 72. percben vette be a hazaiak kapuját.

Farkas Balázs, az ETO támadója örül a gólja után. Fotó: etofc/facebook

Farkas Balázs várta a lehetőséget

„A kispadon ülve bíztam benne, hogy ha kedvezően alakul az eredmény az ETO számára, akkor ezúttal pályára léphetek - mondja Farkas Balázs. - A múlt héten a Szeged ellen is kerettag voltam, ám akkor nem kaptam lehetőséget. Ilyen hosszú kihagyás után érthető, ha az edző nem akart egyből a mély vízbe dobni. Nem vagyok türelmetlen a játékot illetően, de úgy készültem most is, ha lehetőséget kapok a mestertől, akkor megpróbálok segíteni a csapatnak.”

Farkas Balázs mindössze tíz pecet töltött a pályán, amikor betalált a mosonmagyaróvári kapuba.

„Szép támadást vezettünk a jobb oldalon, Vera középre passzolta a labdát, ami Bumba lőtt rá, már ebbe is bele akartam tenni a lábamat. A labda a kapusról vagy védőről kipattant elém és utána az üres hálóba lőttem - emlékezik az ETO támadója. - Nagyszerű érzés volt kilenc hónap után betalálni az NB II-ben. Bár két héttel ezelőtt az Akadémia színeiben is szereztem két gólt, de az nem hasonlító ehhez az alkalomhoz.”

Megköszönte az edzőknek a lehetőséget

Az ETO csatára a gólja után kirohant a győri kispadhoz.

„Lipták Zoltán edzővel a meccs előtt félig viccesen megbeszéltük, ha gólt szerzek, akkor odafutok hozzá - folytatja Farkas Balázs. - A vissszatérésem óta sokat biztatott, ez volt a minimun, amit megtehettem. Ugyanakkor Borbély Balázs vezetőedzőnek is megköszöntem, hogy lehetőséget adott a játékra. Amikor pályára léptem, már akkor is hallottam a győri szurkolók buzdítását, majd később a felém irányuló szeretetét. Fantasztikus élményekkel gazdagodtam.”

Az NB II-ből még négy forduló van hátra, ha valamennyi meeccsét megnyeri az ETO, akkor biztosan ünnepelni lehet a feljutást.

Közös cél az NB I-be jutás

„Két vereség után ez a győzelem nagyon sokat jelent a csapatnak. Sokkal jobb a hangulat, a következő négy mérkőzésen mindent megteszünk azért, hogy elérjük a közös célt: az NB I-be jutást. Az új edzővel új impulzus érkezett, minden játékos meg akarja mutatni, mire képes. Szerintem ez már látszott a Mosonmagyaróvár ellen is” - említette végül Farkas Balázs, az ETO játékosa.

https://www.kisalfold.hu/helyi-sport/2024/03/aprilis-kozepen-terhet-vissza-az-eto-fiatal-tamadoja