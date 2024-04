Zűrös családi ügyek

Az asszony eltűnése előtt pár nappal engedték szabadon Mária volt férjét, akivel éppen gyerekelhelyezési perben álltak. A településen az a szóbeszéd járta, ha a nagyobbik lány megkapja a gyámságot, az édesanya is fel fog bukkani. Mai napig hallani egy-két ismerősétől, hogy biztosan bujkál valahol, de hogy miért és miből, arra nincs magyarázat.

A nő testvére, Bozsik Péter, a Metropolnak elmondta: Máriának is érdeke lenne, hogy előkerüljön, hisz vannak rendezetlen családi ügyei, köztük egy hagyatéki tárgyalás is. A férfi azt is elárulta, hogy bár sokan támadják Mária volt férjét és sokan úgy vélik az eltűnéséhez is köze lehet, ő nem gondolná, hogy a kettő összefüggésben áll egymással.

"A remény sosem hal meg"

Van azonban egy elszánt, eltűnt civileket kereső szakember, Kapás Attila, aki már hat alkalommal indult Mária felkutatására. A férfi a közösségi oldalon fejtette ki véleményét az üggyel kapcsolatban.

"Egy alkalommal sem jött oda egy családtag sem, hogy részt vegyen a keresésben vagy megkérdezze, hogy ki is vagyok. Volt egy jelenlegi barátja, aki szintén nem érdeklődött a kereséseimről. Még az első héten lehetett látni posztolni a családot, de azt is csak talán kétszer. Most nyilván nem vagyunk egyformák, de ha az én anyukám tűnt volna el, minden nap keresném és posztolnék"

– fejtette ki gondolatait.

A remény azonban sosem hal meg. Bízom benne, hogy egyszer csak élve előkerül. De ha nem így van, akkor is meg kell oldani ezt a rejtélyt.

– mondta korábban lapunknak Kapás Attila.