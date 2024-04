Kiváló fociidőben nagy iramban kezdődött a mérkőzés. A hazaiak agresszív letámadása nem ízlett a fiatal lipóti csapatnak. Negyedóra elteltével aztán feljöttek a vendégek, amit Szimhardt kihagyott helyzete is jelzett. Fölénybe is kerültek a lipótiak, különösen pontrúgások után voltak veszélyesek. Hullámzott a játék, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, de gólt nem sikerült szerezniük a csapatoknak.

Vendégfölénnyel, szervezett hazai játékkal telt a második félidő. A 80. percben egy gyönyörű lipóti támadás végén nagy helyzetben mentettek a hazai védők. Ezután még a hazaiak is szerezhettek volna gólt, de a másik oldalon remekelt a védelem.

Nagy iramú, küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született.

Jók: mindenki, ill. Szimhardt.

Germán Ferenc: – Küzdelmes mérkőzésen a játék képe alapján rászolgáltunk az egy pontra, sőt, ha a partjelző a végén bátrabb, akkor a nyilvánvaló kezezésért büntetőt is kaphattunk volna.

Borbély Attila: – A korábbi mérkőzéseinken legalább sikerült több helyzetet kialakítanunk. Ezúttal ezzel is gondok akadtak, így nem érdemeltünk három pontot. További sok sikert kívánok a Bácsa csapatának.

DAC Nádorváros–Vitnyéd 0–1 (0–0)

Győr, 150 néző. V.: Marácz Z.

DAC Nádorváros: Kiss A. – Virág (Sainza), Szokolics (Demeter), Széles, Béli, Forgó (Bartalos), Gál M., Pintér D., Bata, Gerencsér, Németh B. Edző: Mayer János.

Vitnyéd: Germán M. – Németh M., Hécz, Tamás, Papp R., Varga G., Nyakas, Szalai A., Pankotai, Horváth A. (Kleizer), Szakács M. (Molnár T.). Edző: Kiss Ákos.

Gsz.: Németh M.

Az első félidőben mindkét csapat jó játékot mutatott be, de gól nem született. A második játékrészben a Keglovich-kupában a Koroncót hét közben legyőző és döntőbe jutó vendégek beszorították a DAC-ot és 11-esből a vezetést is megszerezték, s ezzel el is vitték a három pontot.

Jók: Széles, Pintér D., Bata, Kiss A., ill. mindenki.

Mayer János: – Ha nem is tudunk mindig jól futballozni, de minden héten tisztességesen felkészülünk. Ez nekünk a maximum, amit a helyzetünkben megtehetünk.

Kiss Ákos: – Egy ilyen hét után maximális gratuláció a srácoknak, amiért jöttünk, azt el is vittük.

Abda-VVFK Bau–Győrújfalu 1–0 (0–0)

Abda, 150 néző. V.: Fuhrmann.

Abda: Takács B. – Éri (Gál D.), Kerékgyártó, Maidics (Korsós), Peczár (Szűcs G.), Babayigit, Vígh N. (Tóth K.), Visy, Kovács B. (Magyar), Wágenhoffer, Kovács Á. Edző: Knauz Csaba.

Győrújfalu: Tréger – Kovács D. (Pusztai), Németh M., Bartalos (Tóth H.), Szekeres, Nagy M. (Kutich), Farkas T., J. Nagy (Farkas P.), Takács M., Simay, Jaczkó (Dittrich). Edző: Pozsonyi Márk.

Gsz.: Kovács B.

Indiszponált játékvezetés mellett, alacsony színvonalú mérkőzésen a második félidőben felébredő hazai csapat kevés helyzetéből egyet gólra váltva győzte le a mezőnyben kulturáltan játszó ellenfelét.

Jók: Visy, Wágenhoffer, Kovács Á., ill. Németh M., Simay, Jaczkó.

Knauz Csaba: – Az első félidő álmos, akaratgyenge játékát a második félidőre sikerült feljavítani, ami helyzetekben és egy gólban mutatkozott meg.

Pozsonyi Márk: – Sajnos az első félidei fölényünket nem tudtuk gólra váltani, a második játékrészben pedig már nem tudtuk ugyanazt a színvonalat hozni, így megérdemelten győzött a hazai csapat.

Kapuvár–Koroncó 1–2 (0–1)

Kapuvár, 450 néző. V.: Krasznai.

Kapuvár: Csáktornyai – Kapa Márkó, Horváth P., Póczik, Kapa Martin (Böcskör), Szűcs A. (Kapui), Kalmár (Eckhardt), Németh L., Árki, Sárándy (Bognár-Barzsó), Tar (Varga T.). Edző: Varga Péter.

Koroncó: Kokas – Görcs, Molnár M., Bieder, Lampert (Horváth R.), Domján, Csete (Horváth D.), Molnár T., Nagy P., Szabó Zs. (Sipőcz), Vörös-Torma. Edző: Makkos Tamás.

Gsz.: Kapa Márkó, ill. Görcs, Nagy P.

A Kapuvár – amely mezőnyben teljesen egyenrangú ellenfél volt – kapitális hibái miatt szenvedett vereséget egy jó csapattól.

Jók: Szűcs A., Kalmár, Sárándy, ill. mindenki.

Varga Péter: – Korrekt játékvezetés, jó képességű ellenfél, s a könnyen adott gólok után a szépítésre, egyenlítésre sajnos nem futotta.

Makkos Tamás: – Jól játszottunk és megérdemelten nyertünk. Annak ellenére, hogy fizikálisan és mentálisan nehéz héten vagyunk túl. Gratulálok a csapatnak.

Ménfőcsanak–Hegykő 0–1 (0–1)

Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Horváth M.

Ménfőcsanak: Turi – Maksimchuk, Kalmár, Németh Á., Fekete Sz., Kovács P. (Fördős), Németh A., Bergendi (Tóth E.), Buruzs, Gerencsér, Horváth A. (Béres). Edző: Nemes Ferenc.

Hegykő: Majer – Kóczán M., Kóczán B., Halász, Zombó (Nyerges G.), Nyerges M., Fényes, Török (Mészáros), Holzmann, Ratatics, Bokán. Edző: Bojan Lazic.

Gsz.: Bokán.

A 12. percben még menteni tudtak a gólvonalról a hazai védők, de a 19. percben Bokán egy védelmi hibát kihasználva kilőtte a bal alsó sarkot. A másik oldalon Fekete szabadrúgásból veszélyeztetett, majd a lefújás előtti pillanatokban a kapufa segített a hegykői kapusnak. Szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a Csanak, de a Hegykő állta a sarat és a kontratámadásai mindig gólveszélyt jelentettek. A Csanak ismét kénytelen volt vesztesen elhagyni a pályát, mert az adódó gólhelyzeteit nem tudta kihasználni. Ugyanilyen lehetőségekből a Hegykő egyet értékesített, amivel elvitte a három pontot.

Jók: senki, ill. mindenki.

Nemes Ferenc: – Szégyellhetjük magunkat.

Bojan Lazic: – Szeretnék gratulálni a saját csapatomnak, megérdemelten nyertünk. Ha jobban figyelünk a végjátékra, további gólokat is szerezhettünk volna.

Mezőörs–Davita-Gönyű 3–0 (2–0)

Mezőörs, 150 néző. V.: Csirke R.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky, Debreceni, Venczel, Szántó, Proceller (Puzsoma), Tóth L. (Tóth M.), Zámbó, Kreicz, Nagy K., Roll (Vadász). Edző: Bohner Roland.

Gönyű: Rom – Szilvágyi, Kovács K., Varga P., Fodor (Varga Zs.), Böcz (Kulicskó), Gere (Altrichter), Tarcsa, Puter, Koncsag, Bodó. Edző: Harcz István.

Gsz.: Nagy K., Proceller, Venczel.

A Mezőörs kezdte jobban a találkozót, de több helyzetéből csak egyet tudott gólra váltani. Ezt követően a Gönyűnek is akadtak helyzetei, egy 11-est is hárított a hazai kapus, de összességében megérdemelt győzelmet aratott a Mezőörs.

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Bohner Roland: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első tíz percben el is dönthettük volna. A rengeteg kidolgozott helyzetnek csak a töredékét tudtuk kihasználni, de így is megérdemelt győzelmet arattunk.

Harcz István: – Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, volt négy helyzetünk és kihagytunk egy tizenegyest. Közepes játékkal sima vereséget szenvedtünk. Gratulálok játékosaimnak a hozzáálláshoz.

A bajnokság állása

1. Koroncó 20 17 0 3 60 – 23 51 2. Mezőörs 19 16 1 2 63 – 12 49 3. Győrújbarát 19 12 2 5 48 – 22 38 4. Vitnyéd 19 11 2 6 45 – 26 35 5. Lipót 19 10 5 4 39 – 24 35 6. Hegykő 19 10 2 7 30 – 33 32 7. Bácsa 20 7 4 9 40 – 33 25 8. Kapuvár 19 7 2 10 37 – 35 23 9. Abda 19 7 2 10 27 – 46 23 10. Gönyű 20 7 0 13 28 – 56 21 11. Ménfőcsanak* 19 6 1 12 26 – 41 18 12. Győrújfalu 20 3 2 15 19 – 51 11 13. DAC 20 1 1 18 11 – 71 4

*A Ménfőcsanaktól 1 pont levonva.