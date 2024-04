A párharc győztese biztosan bennmarad, és a 7. helyért folytathatja. A vesztes a 9. hely megszerzésével biztosíthatja helyét az élvonalban.

Hargitai Attila edző így nyilatkozott arról, hogyan készülnek a mindent eldöntő találkozóra: – Nagyon várjuk a keddet, egy teljes napunk van felkészülni. Természetesen a vasárnapi meccsről is beszélünk, hiszen hibák most is voltak, ezeket szeretnénk kijavítani, illetve minimalizálni. Most is minden mindegy alapon megyünk neki a mérkőzésnek, ugyanazt az elszántságot várom, mint vasárnap, meglátjuk, mindez mire lesz elég. Nyilván most mi utazunk, ez nekünk hátrány, de ilyenkor ennek nem szabad számítania.