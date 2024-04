A szakmai stábbal szorosan együttműködve a következő idényre olyan keret összeállítása cél, amely stabilan vág neki az első osztály küzdelmeinek.

“Örömmel jelentem be, hogy sikerült két nagy tudással bíró játékossal megállapodnunk. A Tatabányától Uros Vilovski és Vajda Huba érkezik. Védekezésünk a jövő évben Ásványi Gellért és Gerdán Tibor mellett kiegészül Uros, valamint Huba személyével” – kezdte Uhlig Rita, a Győri ETO-UNI FKC ügyvezetője.

Uros Vilovski neve nem ismeretlen a magyar kézilabda világában, hiszen Tatabányán kívül játszott még Gyöngyösön és Veszprémben is. 2017-ben pedig felvette a magyar állampolgárságot és bemutatkozott a nemzeti együttesben is.

„Uros személyében nagyon rutinos játékost tudott leigazolni klubunk. Szorgalmas és maximalista játékosról van szó, akinek komoly céljai vannak még a kézilabda területén. Azt gondolom, Uros tapasztalatával fontos szerepet tölt majd be a csapatban. Számítunk rá a pályán belül és azon kívül is” – folytatta a klubvezető.

„Nagyon boldog vagyok, hogy megkerestek Győrből, és hogy segíthetek megvalósítani ezt a kézilabda-projektet, ami épül a klubnál. Napról napra látszik, hogy egyre jobb, fejlődő irányba halad a csapat. Ezt a fejlődést mutatja az is, hogy komoly játékerőt képviselő játékosok is bejelentkeztek az ETO-nál. Remélem, a szezonkezdésre mindenki egészséges lesz és egy jó felkészülés után igazi csapatként tudunk együttműködni. Várom, hogy Győrbe érkezzek, viszont most még a jelenlegi klubom céljaira kell fókuszálnom” – nyilatkozta Uros Vilovski.

Szintén a Tatabánya együttesétől érkezik a győri születésű, 24 éves Vajda Huba.

„Az egyik legfontosabb dolognak tartom, hogy sikerült haza csábítanunk Vajda Hubát. Fiatal kora ellenére több klubban és a válogatottban is megfordult, valamint rengeteg nemzetközi rutint is szerzett. Gerdán Tibor mellett nagy erősítésünk lesz a védekezésben is. Huba személye és játékstílusa teljes mértékben beleillik abba a rendszerbe, melyet képviselünk” – mondta az ügyvezető.

„Nagyon boldog vagyok, hogy visszatérhetek Győrbe. Itt születtem, itt kezdtem el kézilabdázni is. Hazaköltözésemmel még a családomhoz is közelebb lehetek. Ennél jobbat nem tudunk elképzelni a feleségemmel. Boldog vagyok, hogy megkeresett az ETO vezetősége. Ígérem a szurkolóknak, hogy mindent megteszek nyártól az ETO sikeréért. Azonban most még a jelenlegi klubommal harcolok a kitűzött céljainkért” –nyilatkozta Vajda Huba.