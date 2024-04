"Ádám Julcsi biztosan örök emlékkel gazdagodott. Az ETO-család attól is működik jól, hogy a nagyok figyelnek a kicsikre, fogják a kezüket, amikor kell, és inspirálják őket a legjobb teljesítményre. Kari csapatkapitányként és a magánéletben is maga a gondoskodás, a törődés. Ezt láttuk akkor is, amikor Julcsit edzésre vitte. És még feliratozni sem kellett a videót, csodásan beszél magyarul" – írja a klub a közösségi oldalon megosztott posztjában.

Az utazást pedig videón is megörökítették: