Az év sportolója lett a győri kerékpáros díjátadó

A Magyar Kerékpáros Szövetség minden évben díjazza a különböző szakágakban kiválasztott sportolókat a teljesítményük és a sporttal kapcsolatos egyéb tevékenységük elismeréseként.

A tavalyi év értékelését ezúttal a szokásosnál előbb, már decemberben megtartotta a szövetség, mert a díjazottak közül a legtöbben külföldi, elit csapatok versenyzői, akiknek az év kezdetétől zsúfolt a felkészülési programjuk.

Most a győri Végh András is a díjazottak között volt, akit nemcsak nemzetközi eredményei miatt, hanem sportszervezői tevékenysége elismeréseként is az év sportolójának választottak triál szakágban.

„A sportoló a Trial Show Hungary extrémsport-rendezvények alapítója, emellett évek óta kimagasló eredménnyel szerepel elit kategóriában, gyakorlatilag minden versenyen a dobogón áll és stabil pontszerző versenyző a külföldi eseményeken is. Emellett 2018 óta versenyszervezőként is támogatja a kerékpársportot, Győrben rendszeresen a szezon legszínvonalasabb versenyeit rendezi mindamellett, hogy a válogatott külföldi versenyeit, edzőtáborait 2018 óta szövetségi kapitányként is eredményesen szervezi” – hangzott el a gálán.

A győri kerékpársportoló idén harmadik lett a prágai UCI C1 Kupán, az ausztriai Vöcklabruckban rendezett UCI Világkupán pedig a top 25 tagja volt, s az Elit Magyar Kupákon több első helyet is begyűjtött.