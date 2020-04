Audi ETO – Stine Oftedal: Remélem, hamarosan visszatérhetek Győrbe

A Győri Audi ETO KC irányítója otthonában tölti a napokat Norvégiában. A klub hivatalos honlapján megjelent interjúból az is kiderül, ki főz otthon, és miként ünneplik a norvégok a húsvétot.

Mi a helyzet Norvégiában? Hogy vagy?

Nagyon furcsa időket élünk meg Norvégiában is, csakúgy mint világszerte. Ugyan konkrét kijárási tilalom nincs, de egy teljes zárlat van, mindenki tudja, hogy most nem kell elhagyni az otthonokat, a normál társaséletünket nyilván nem most lehet élni, a világ eléggé kifordult magából. Én köszönöm, jól vagyok. Megmondom őszintén úgy érzem, mintha egy hosszú karácsonyi szabadságon lennék, hiszen a családommal vagyok, biztonságos helyen.

Hallottuk a híreket, hogy Norvégiában is nehéz az egészségügyi helyzet, az emberek hogy viselkednek?

A legelején minden olyan vegyes volt. Volt aki komolyan vette, volt aki kevésbé. Mára szerintem a nagy többség betartja a hozott intézkedéseket, és ennek hála érezhető a hatása is, stabilizálódni látszik a helyzet, ami mindenképpen örömteli. Remélem Magyarországon is sikerül kézben tartani a dolgokat.

Hogy néz ki nálad egy karantén napirend? Minden nap ugyanolyan?

Egy kicsit minden nap változtatok, de azért nagyjából hasonlóak a napok. Őszintén megmondom kissé tovább alszok, mint szoktam, de talán ez most belefér. Reggeli után elvégzem az edzéseket, szerencsére van itthon egy futópad, és néhány súlyzó, így egyszerűbb elvégezni az előírt munkát, de egy kis extra edzést is szoktam végezni. Aztán jön az ebéd.

Te készíted otthon az ebédet?

Igen! Természetesen vannak napok, amikor a családdal együtt főzünk, máskor azonban csak valami egyszerűbbet készítek magamnak. Van egy nagy teraszunk, délután ott szoktam olvasni, vagy csak beszélgetünk a családommal. Természetesen szoktam beszélni a lányokkal és persze a barátommal is, és aztán máris jön a nap vége. A vacsora nálunk a fő étkezés, ezt mindig együtt készítjük, és sok időt töltünk közösen az asztal mellett.

A bevásárlásokat te intézed?

Nem, édesanyám ezért a felelős, csakúgy mint korábban, most is ő vásárol. Abban maradtunk, hogy csak egy valaki jár ki a lakásból.

Hiányzik a kézilabda?

Rettenetesen hiányzik. Danyi Gábor házifeladatainak hála azért nem maradunk meccsek nélkül. Meg kell néznünk korábbi meccseinket és elemezni kell azokat. Nem kevés időt töltünk ezzel szerintem mindannyian. Főleg amikor szoros meccseket, győzelmeket nézünk vissza, akkor nagyon feltörnek bennem az érzelmek, hogy mennyire is hiányzik már a játék.

Az MKSZ eredményhirdetés nélkül zárta le a magyar bajnokságot. Mit gondoltál, amikor meghallottad a hírt?

Azt gondolom a bajnokságot le kellett zárni, hiszen ebben a helyzetben ez a legjobb döntés. Nehéz döntés született, hogy gyakorlatilag az idei szezon nem is számít egyáltalán. Vezettük a bajnokságot, és jó esélyünk lett volna megnyerni azt. És vannak más női és férfi klubok, akik nagy eredmény küszöbén álltak, és szintén sok munkát tettek bele, csakúgy mint mi.

A Győri Audi ETO KC még a Bajnokok Ligájában még versenyben van. Mik a kilátások az elkövetkezendő hetekre vagy talán hónapokra?

Azt szeretném, és bízom benne, hogy a vírushelyzet globálisan kontroll alá kerül, ezáltal visszatérhet hamarosan a régi világ, és mi rendben befejezhetjük azt, ami előttünk áll, és harcolhatunk a BL aranyéremért. Most messzinek látszik sajnos, de megvannak a tervezett időpontok, napról napra kell tenni mindenkinek ezért. Remélem, hogy hamarosan visszatérhetek Győrbe a többiekkel együtt dolgozni, edzeni.

