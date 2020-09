Új program segíti a magyar atlétákat a 2023-as budapesti vb-re

A cél, hogy minél több hazai sportoló mérethesse meg magát a világ harmadik legnagyobb sporteseményén.

Új program indult Spiriev Attila vezetésével annak érdekében, hogy elősegítse a magyar atléták szereplését a 2023-as budapesti szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

A Gyulai István Memorial sportigazgatója az M4 Sport Sporthíradójában hétfőn elmondta, hogy a Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Program szakmai vezetésére Deutsch Péter, a 2023-as vb projektjének a vezetője kérte fel.

A cél, hogy minél több hazai sportoló mérethesse meg magát a világ harmadik legnagyobb sporteseményén, melyre a kvalifikáció – szavai szerint – „brutális”.

„A szempont nagyon egyszerű. Tulajdonképpen azok az atléták kerülhetnek be, akiknek az adott pillanatban reális az esélyük arra, hogy kvalifikálják magukat a világbajnokságra” – fogalmazott a szakember, hangsúlyozva, hogy ez nem egy utánpótlás program, és az adott pillanat azt jelenti, hogy később is be lehet majd kerülni, ahogy ki is lehet esni ebből a körből.

A Spiriev Attila által KAP-nak (kiemelt atlétikai program) hívott program október elsejével indul, jelenleg az iroda felállítása zajlik és készül az első lista. Mint megjegyezte, a következő időszakban igyekszik majd minden érintettel, azaz bekerülő versenyzővel, edzővel, klubbal személyesen egyeztetni a programról.

A magyar szövetség korábbi sportigazgatója azt is megjegyezte, hogy a programnak nem csupán a három év múlva esedékes hazai vb-re lesz hatása, hanem már a jövő évre halasztott olimpiai felkészülést és a 2022-es, eugene-i szabadtéri vb-re történő munkát és kvalifikációt is segíti.

Egyúttal reményét fejezte ki, hogy amennyiben sikeresen végzik el a munkát, ehhez hasonló kezdeményezések indulhatnak 2023-at követően is.