Amerikai foci - A győri Cápák nyitják meg szombaton a HFL-szezont

Szombaton 13 órakor elstartol a magyar amerikaifutball-bajnokság, amit a Győr Sharks nyit meg a Fehérvár Enthroners ellen hazai pályán. A fehérvári alakulatot tavaly szoros mérkőzésen, de sikerült legyőzni. Az ellenfél csapatnak sok új igazolása van mind itthonról mind külföldről, bővült az edzői stábjuk is kiváló amerikai illetve magyar edzőkkel is.A hazai mérkőzéseket már nem az Elektromos pályán, hanem a nyúli focipályán rendezik majd meg."A helyi önkormányzat szívesen lát minket, látván az U15-ös bajnoki döntőt amit szintén itt rendeztünk meg. Voltak ígéretek, hogy legalább mérkőzésekre megkapjuk a DAC pályát amit előtte saját költségen rendbe teszünk, de ez a megállapodás mégsem jött össze. Jelenleg az egyetemi pályán tudunk edzeni hetente kétszer. Még mindig otthon keresésben vagyunk. Nagyon fontos lenne a csapatnak, beleértve a játékosokat, szülőket, labdarúgókat, hogy legyen egy 'otthonunk'. A magyar amerikai foci történelmének egyik meghatározó csapata a Sharks, de a rengeteg bajnoki címünk ellenére, mióta 2010-ben kikerültünk a bácsai pályáról, nem sikerült végleges helyet találnunk" - mondta el a kisalfold.hu-nak Becs László.Már harmadik éve keressük Grátz Vilmos utódját, aki 12 évig volt a Cápák edzője."Eddig minden edzőnk az USA-ból érkezett, de Európában Dustinnak van a legnagyobb tapasztalata. Nagyon energikus, sikerre éhes edző, aki ismeri a helyi viszonyokat és ami fontos, hogy a csapathoz igazítja a sémáját, nem pedig fordítva"."Az agilis játékossal bizonyára nem lesz könnyű dolga a védőknek, emellett rendkívül pozitív személyiség. Rajta kívül érkezett a védőfalba is játékos, Billy Haten. A gyors és technikás játékosnak ez az első szezonja Európában, nagyon várja már az első HFL mérkőzését. Érkezett a csapathoz Matt McRae az elkapókat jött erősíteni, ugyanis ez a legfiatalabb része a csapatnak. Matt 2013-ban az amerikai válogatott tagja is volt és bevethető mind a két oldalon, ahogy a harmadik éve visszatérő Andres Fernandez. Andres a csapat egyik alappillére lett, a labda mind a két oldalán illetve ő is nagy részt vállal az utánpótlás nevelésünkben, ahogy minden import játékosunk is."A csapatban sok a fiatal játékos is, akiket elkezdtek beépíteni a HFL keretbe."Hiányzik még a sok év rutin, amit kompenzálnak a hozzáállásukkal. Meglátjuk, hogyan tudják felvenni a versenyt az idősebb, rutinosabb játékosokkal szemben HFL-ben, nagyobb közönség előtt, nagyobb nyomás alatt. A csapat utánpótlás programja az egyik legjobbnak tekinthető az országban, amire nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben és keressük a megfelelő csatornákat a huszonéves korosztályhoz is" - tette hozzá Becs László.