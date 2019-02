Vidám gyermekkoncert a fertődi Esterházy-kastélyban

Nagysikerű, teltházas koncerten szórakoztak a legkisebbek a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházában.

Nagyszerű, vidám történetet élhettek meg együtt a gyerekek Gubás Gabi koncertjén Eszterházán, amelynek tanulsága is volt: hogy jobb adni, mint kapni.

A különleges hangulatú Marionettszínházat ezúttal a gyerekkoncerten móka, énekszó, taps és nevetés töltötte be a sikeres rendezvényen.



A kastélyban a felnőtteknek szóló színvonalas programkínálat mellett a legfiatalabb korosztályt is folyamatosan színvonalas programokra várják: koncertekre, családi rendezvényekre, játszóházakra és jeles alkalmakra, amelyeken átélhetik Magyarország legszebb barokk kastélyának különleges hangulatát is a gyermekek - mondta el Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Központ ügyvezetője.