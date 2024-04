Cseréltek a hazaiak is, akik kijöttek a szorításból és többször is zavart okoztak a vendégek kapuja előtt, de az újabb találat nem jött össze nekik, pedig a 90. és a 91. percben is ziccerük volt - Tóth Balázs mindkétszer nagyot védett. Ezzel együtt hazai szempontból már az is sikernek számított, hogy megőrizték előnyüket, így a hátralévő fordulókban tovább harcolhatnak élvonalbeli tagságuk megtartásáért.

OTP Bank Liga, 30. forduló:

Kisvárda Master Good-Fehérvár FC 1–0 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2350 néző, v.: Pintér

gólszerző: Camaj (53., 11-esből)

Kisvárda Master Good: Kovács M. - Lippai, Matic, Jovicic - Stefan (Cipetic, 73.), Makowski (Ötvös, 73.), Melnyik, Körmendi - Navratil (Osztrovka, 93.), Mesanovic (Ilievszki, 84.), Camaj (Spasic, 73.)

Fehérvár FC: Tóth B. - Fiola, Serafimov, Gergényi - Bese (Pető, 82.), Christensen, Sigér, Schön (Berki, 82.) - Katona M. (Stefanelli, 60.), Gradisar (Tóth T., 88.), Karamoko (Spandler, 60.)