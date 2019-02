Török férfi tört a vendégre Sopronban egy hotelben, tévedés volt - fotó

Az egyik soproni, lővereki szálloda recepciójának pánikgombja jelzésére pár perc alatt a helyszínen voltam. Pánikriasztást akkor adnak le, ha komoly a helyzet. Ezúttal is jogosnak bizonyult a gombnyomás

– fogott történetébe a korábban rendőr nyomozóként dolgozó Rajnai Jenő, az egyik kivonuló biztonsági őrszolgálat munkatársa.

Egy budapesti házaspár tartózkodott abban a szobában, ahova a török férfi bekopogott

Rajnai Jenő, a biztonsági szolgálat munkatársa mutatja, hol kapta el a törököt. Mellette Somogyi Szabina recepciós. Fotó: G. M.

– vette át a szót Somogyi Szabina recepciós. – Az ajtót nyitó asszonyra a férfi azonnal s erősen rányomta azt. A felesége sikítozására kirohanó férj láttán a támadó elinalt, a házaspár pedig bejelentést tett a recepción. Mivel a helyzet testi épséget veszélyeztetett, egyből megnyomtam a pánikgombot, a kivonuló biztonsági szolgálat pedig hamar kiérkezett a helyszínre.Rajnai Jenő, miután tájékozódott az eseményekről és személyleírást is kapott a támadóról, átfésülte a több épületből álló szálló területét. A hátsó udvar egyik eldugott részén meg is találta az illetőt, akire illett a személyleírás. Kiderült, Bécsben osztrák tartózkodási engedéllyel rendelkező török állampolgárról van szó, aki németül azt állította, hogy megbeszélésre jött, asztalosmunkát fog végezni a szállóban. Közben a férj is odaért hozzájuk. Ráismert a támadóra, s elmondta, már előző nap is látta őt egy másik férfival együtt. A kihívott rendőrök átvizsgálták az egész komplexumot, s rá is akadtak a másik törökre. Ő egészen mást mondott jövetelük és ott-tartózkodásuk céljáról: egyik ismerősüket jöttek meglátogatni. De még a nevét se tudta, kit keresnek.Kíváncsiak voltunk a történet folytatására, mit tehet ilyenkor a rendőrség. A megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

az ügyben bűncselekmény vagy szabálysértés megalapozott gyanúja nem vetődött fel. A helyszínen tisztázódott, hogy a törökök egy olyan nőismerőst kerestek, akivel korábban élőben még nem találkoztak, ez okozott félreértést."