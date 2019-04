Tanácskozik a képviselő-testület Sopronban

A képviselők – többek között – bírósági ülnökök választásáról, intézményvezetői pályázatról is határoznak.



Tájékoztató hangzik el a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyi kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről is. Előterjesztés szól a Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány, továbbá más kulturális, valamint szociális feladatokat ellátó alapítványok támogatásáról. Indítvány hangzik el a Zettl–Langer-házzal kapcsolatos Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázatról is. A képviselők döntenek a „Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázatáról, továbbá a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól.



A képviselők meghallgatják a Foreno Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft., a Soproni Városfejlesztési Kft., az önkormányzati hulladékkezelő kft., az F. K. L. Sportszolgáltató Kft., a Pro Kultúra, a Soproni Kommunikációs Központ Kft., a Sopron Holding Zrt. 2018-as beszámolóját és a 2019-es üzleti terveket.