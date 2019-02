Soproni borvidék - Időben elkezdték, már a metszés felével végeztek, de túl kevés a munkáskéz

Taschner István szerint a téli időjárás kedvező volt a szőlő szempontjából, az a fontos, hogy rügyfakadás után ne jöjjön már fagy.

– Ki kell használni a jó időt, aki teheti, már a szőlőt metszi. A munkákat két tényező alapvetően befolyásolja: van-e elég segítség és mekkora a terület. Akinek sok szőlője van, az kénytelen korán kezdeni a munkát, hogy a végére érjen, mert egyre nehezebb megfizetni a segítőket – foglalta össze a helyzetet érdeklődésünkre Taschner István, a Soproni Hegyközség elnöke.Az ideális az volna, ha nem sokkal rügyfakadás előtt metszenének, de ez fizikailag lehetetlen. Kevés a munkáskéz, az ausztriai szőlőkben öt-hat eurót is megadnak a jó munkaerőnek, ezzel a magyar gazdák nem tudnak versenyezni. Úgyhogy kevesebben dolgoznak, hosszabb ideig.– Tavaly a minőség szempontjából a kékfrankos volt a nagy nyertes, kiváló vörösborokat adott a borvidék. A szőlő felvásárlói ára azonban olyan alacsonyra zuhant, hogy a kisgazdák közül sokan már neki sem állnak a munkának. Ez nagyon elkeserítő. Meg lehet érteni őket, hiszen míg egy kiló krumpli háromszáz forint, a szőlőért csak hetvenet adtak... Szomorú látvány a Mélyút környéke, alig van arrafelé művelt ültetvény. Márpedig ha egy évig hozzá sem nyúlnak a tőkékhez, azok úgy elvadulnak, hogy nehéz visszahozni őket. A hegyközség hirdetőtábláján most is van vagy ötven eladó szőlő. A nagyobb, erősebb gazdák sem vásárolnak, mert nem éri meg nekik a művelés a távolságok miatt. Így viszont csökken a borvidék – mondja Taschner István szomorúan.A szakember szerint sok problémára megoldást jelentene, ha termelői közösségek alakulnának. Most ezen dolgoznak, nem adják fel.