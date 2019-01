Semmering - Közel ötvenen siklottak

A programot a soproni önkormányzat és a vállalkozók is támogatták. A Spital am Semmering Stuhleck-hegyén közel ötven, 6–16 éves korú gyerek indult el a számukra méretezett, nyolcszáz méteres versenypályán. A soproniak mellett szombathelyi, győri, kőszegi, budapesti, kazincbarcikai gyerkőcök is sílécet csatoltak a lábukra.



– A nevezési díj nélküli versenyen hat kategóriában siklottak le a gyerekek – közölte Lichtl Ákos síoktató, főszervező. – A soproniak közül Magyar Botond, Pintér Zénó Imre, Jandl Rómeó, Pécsi Kinga, Pécsi Lilla, Schekulin Menton és Varga Lajos Márton ért el első helyezést. Más városokból Vadász Nóra, Vadász Zsófia, Csikász Panni, Lázár Dániel és Józsa Hanna Ágota volt a legeredményesebb.