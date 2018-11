Programajánló: advent az Esterházyaknál

Nyitvatartás

November 30.,15.00-21.00 óra

December 1., 11.00-21.00 óra

December 2., 11.00-20.00 óra

Belépő: felnőtteknek 4 euró, gyerekeknek hat éven alul ingyenes, hat éves kortól 2 euró.



A várba autóval nem lehet ezen a hétvégén felmenni, azonban a falu szélén közvetlen a gyorsforgalmi út mellett ingyenes parkoló található és innen shuttle busz szállítja fel a látogatókat a helyszínre!

Nyitvatartás Lackenbach/Lakompak:

December 7., 14.00-20.00

December 8., 13.00-19.00

December 9., 13.00-19.00

Belépő: felnőtteknek 4 euró, gyerekeknek hat éven alul ingyenes, hat éves kortól 2 euró.

Nyitvatartás Kismarton/Eisenstadt Esterházy-kastély:

December 7., 15.00-20.00

December 8., 11.00-19.00

December 9., 11.00-19.00

Belépő: felnőtteknek 4 euró, gyerekeknek hat éven alul ingyenes, hat éves kortól 2 euró.

Az adventi várakozást Ferry Jánoska vezetésével, az immáron hagyományos koncerttel a Pannon Karácsonyi Gála zárja.Fraknó várának hagyományos adventi vására a legszebbek és legkedveltebbek közé tartozik Ausztriában. A felvonóhídon áthaladva csodálatos mesevilágba csöppenünk: a vár és a fények mágikus hangulatot varázsolva köszöntik az adventi időszakot. A hagyományos forralt bor, sült gesztenye és egyéb kulináris finomságok mellett a régió és a szomszédos országok prezentálják tradicionális, magas minőségű kézműves termékeiket. A felnőtteket változatos zenei programok várják, újra fellép a nagy sikerre való tekintettel a munkatársakból álló Esterházy-kórus. A szervezők a gyerekekre is gondoltak: a kézművesfoglalkozások és a bűvézsmutatványok mellett nem hiányozhatnak az ismert mesefigurák, a boszorkány és a mesét olvasó angyal sem, akik személyesen látogatnak el a vásárra.Advent második hétvégéjén a Lackenbachi (Lakompaki)-kastély és a kismartoni Esterházy-kastély várja az ünnepi hangulatra vágyókat. A karácsonyi díszben pompázó reneszánsz Lackenbachi-kastélyban több mint 50 standon árulják a régió kézműves és biotermékeit, valamint kulináris különlegességeit. Az ünnepi program hagyományosan – Burgenland legmagasabb élő karácsonyfája alatt – a Mikulás és a gyerekek lampionos bevonulásával veszi kezdetét, s barkácsolással, pónilovaglással, tűznyelőkkel, zsonglőrökkel és bábszínházzal folytatódik, vasárnap este pedig a krampuszok és busók futásával végződik. A felnőttek itt is találkozhatnak a munkatársakból álló Esterházy kórussal valamint részt vehetnek egy vándorkoncerten is.Baráti társaságoknak és családoknak ajánljuk figyelmábe a kastély területén található Oberjäger vendégházat: 7 vendégszoba, és a főzés közös örömével egy nagy konyha várja a látogatókat. Fotók itt elérhetők.Ugyanezen a hétvégén a kismartoni Esterházy-kastély egyedülálló, pazar terei és barokk belső udvara adják az adventi programok kulisszáját. A válogatott standokon mindenki megtalálhatja az igazi karácsonyi ajándékokat, s megtekintheti a kastély érdekfeszítő kiállításait is. A gyerekekhez ellátogat a mikulás is, majd kézművesprogramok, különleges táncórák és interaktiv musical következnek. A családoknak szombaton 15.00 órától magyar nyelvű kastélyvezetés, a gyerekeknek pedig 16.00-tól 17.00 óráig magyar nyelvű kézművesprogram lesz.Az adventi készülődésre a kismartoni Esterházy-kastély egyedülálló, pazar terei és barokk belső udvara adják – a sokak által kedvelt csodálatos, embernagyságú betlehemi jászollal – az adventi programok kulisszáját. Advent harmadik hétvégéjére többek között családi vezetéssel (szombaton 15.00 órától magyar nyelvű), kórusmuzsikával, kamarazenével készülnek a szervezők. A gyerekek kézművesműhelyben (szombaton 16.00-17.00 óráig magyar nyelvű) tehetik próbára ügyességüket, egy interaktív gyermekmusical előadásán valamint táncórán is részt vehetnek. Mindezek mellett persze nem maradhatnak el a minőségi kézműves termékek és a kulináris finomságok sem. Vasárnap este krampuszok és busók futásával végződik a kirakodó vásár.Az Esterházyak adventi készülődését a Pannon Karácsonyi Gála zárja. Elmélkedésre hívó, hagyományos, ugyanakkor magával ragadó és a legjobb értelemben vett szokatlan hangok az év ama időszakára, amikor a legszívesebben csöndben és nyugodtan álmodoznánk: amikor a kivételes burgenlandi muzsikus, Ferry Janoska a klasszikus és a popzene, valamint a szórakoztatás területéről érkező sztárokkal – immáron hagyományosan, de újra és újra egyedi módon – a karácsonyt ünnepli, egy olyan estének lehetünk tanúi, amely felér egy felejthetetlen ajándékkal. A program akár egy közösen megélt zenei adományként is kínálkozik.