Otthonokat teremtenek: fiataloknak biztosítanak lakhatást Fertődön

Az egykori laktanyából kilenc lakást alakítanak ki, a tetőtérből további ötöt. Balról Bognár Zoltán polgármester, mellette Fábiánkovits Sándor kivitelező. Fotó: G. M.

– Gyakorlatilag elkészült, s a következő hetekben ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel megnyitjuk a közvilágítással és kitáblázással ellátott új kerülő utat a járművek előtt – mondta Bognár Zoltán, Fertőd polgármestere. – Azért ideiglenes engedéllyel, mert az elkerülőút menti tereprendezés, füvesítés, parkosítás még hátravan. Reméljük, az időjárás kedvező lesz a munkálatok mielőbbi elvégzéséhez.Az új út az Esterházy-kastély előtti járműforgalom csökkentését hivatott szolgálni. A kastély előtti útszakaszt a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek nem vehetik igénybe. A pomogyi határ felől érkező, Kapuvár irányába tartó autók számára is kedvező megoldást jelent az elkerülőút használata, így azok sem fogják terhelni a kastély előtti forgalmat. Most a kastélyhoz igyekvő turisták és a helyiek biztonságosabban kelhetnek át az úttesten a műemlékegyüttes díszkapujához. A beruházás közel egymilliárdos kormányzati támogatással valósul meg. Fertőd emellett az „Esély-Otthon" elnevezésű országos projektből is aktívan kiveszi a részét.– Az egykori orosz laktanyaépületből kilenc, egyenként ötven-hatvan négyzetméteres lakást alakítunk ki. Tetőtér-beépítéssel további öt lakás is létrejön – folytatta a polgármester. – A program segítségével Fertődön olyan fiataloknak szeretnénk lakhatást biztosítani, akik hiányszakmákkal vagy diplomával rendelkeznek. Letelepedésük városi érdek, ilyen célra 172 millió forintos kormányzati támogatást nyertünk. Az önkormányzat most dolgozza ki a feltételrendszert, kik költözhetnek majd a lakásokba, amelyek az év első felében elkészülnek.– A város fejlődése tovább folytatódik. A Kulturális és Szolgáltató Központ melletti egykori víztorony szabadidős célú felújítására, továbbá a közeli alakulótér rendezésére, tároló- és garázssor létesítésére februárban indítjuk el a közbeszerzési eljárást. A 225 millió forintos kormányzati támogatás révén igényes arculatot kapnak e területek is. Ezen túlmenően közel ötvenmillió forintos értékben tavasszal kicserélik a város teljes közvilágítását LED-es fényforrásokra, valamint a városi könyvtár is teljesen megújul.