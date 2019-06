Megújult a GYIK Rendezvényház Sopronban

Átadták a felújított GYIK-ot, amely a munkálatok ideje alatt is üzemelt. Fotó: Magasi

Fodor Tamás polgármester az átadáson kifejtette: mint a város egyéb önkormányzati intézményeiben, így a GYIK esetében is teljes energetikai korszerűsítés valósult meg a klímavédelem jegyében, amit minden megyei jogú város magára vállalt. Ennek során kicserélték a homlokzati nyílászárókat, korszerűsítették az épület teljes fűtési rendszerét, szigetelési munkákat is elvégeztek. A lapostetőn új rétegrendet alakítottak ki a jobb hő- és víztartás érdekében. A polgármester megköszönte a kivitelezőknek a kiváló minőséget, amelyhez Orbán Júlia intézményvezető is csatlakozott, mondván: sikeres kooperáció eredményeképpen a felújítás munkálatai alatt is üzemelt a GYIK Rendezvényház, amelyben jelenleg a nyári programkavalkád díjtalanul látogatható sorozata zajlik.Farkas Ciprián városi tanácsnok és Mágel Ágost önkormányzati képviselő hangsúlyozták: a GYIK kultúraközvetítő és szabadidős szerepe az Erzsébet-kert adta lehetőségekkel nagyszerű kikapcsolódást kínál a soproniaknak és az egész térségnek.