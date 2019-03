Megmutatták, hol tart a soproni Szent Mihály-templom felújítása - fotók!

Sopron legkorábbi plébániatemplomából, a Szent Mihály-domb díszéből ezekben a hónapokban nem az orgona hangja, hanem fúrók és vésők zöreje szűrődik ki. Októberben „költöztek" az Isten házába a rekonstrukciós munkák kivitelezői, most a város vezetői és a sajtó képviselői bejáráson tekintették meg, hol tartanak a munkákkal. „Jól haladnak!" – állapította meg Fodor Tamás polgármester, aki elmondta, az önkormányzat és a Győri Egyházmegye konzorciuma valósítja meg a beruházást.



A turisztikai célú megújításra és rekonstrukcióra 2,7 milliárd forint áll rendelkezésre, a sekrestyésházba tervezett kiállítótér várhatóan 300 ezer forintba kerül. A templomkert is megszépül, sőt, a templom előtti járdaszakasz és a parkolók is. A turisztikai célú megújításra és rekonstrukcióra 2,7 milliárd forint áll rendelkezésre, a sekrestyésházba tervezett kiállítótér várhatóan 300 ezer forintba kerül. A templomkert is megszépül, sőt, a templom előtti járdaszakasz és a parkolók is.



A XIII. században épült Szent Mihály-templomnak a tetőzete, kőfelületeinek felújítása mellett a vakolatait is megújítják. A toronyba visszakerül a korábban elbontott gótikus kőablak. Új lábazatot is kap az ódon épület, falait pedig szigetelik. A rekonstrukció része a berendezések, a karzat, a díszítőfestések és falképek, csillárok restaurálása, a kőpadló, a fém és fa berendezési tárgyak helyreállítása. Megújul a hatalmas orgona is. A sekrestyében vizesblokkot alakítanak ki, kicserélik az elektromos vezetékeket, korszerű világítást, kép- és hangberendezéseket építenek ki.



A fejlesztéseknek köszönhetően a templom kulturális, közösségi funkciók ellátására is alkalmassá válik. A bejáráson Horváth Imre városplébános is büszkén mutatta a templom rejtett kincseit, a szétbontott padok alatt fellelt több száz éves kőpadlót, a vakolat mögül előbukkanó régi festéseket, s azt a gyönyörű, most feltárt gótikus ablakot és fülkét, amit helyre is állítanak. Nemes András, a Soproni Múzeum művészettörténésze felügyeli a munkákat, ő nemcsak a mostani falakat látja, tudja azt is, a különböző korokban milyen átalakulásokon ment át a templom.

A beruházás részeként teljesen helyreállítják a ma még elég romos sekrestyésházat is, amiben turisztikai céllal kiállítótér, ajándékbolt, kávézó és egy kisebb rendezvényterem is lesz. Itt a falakat is meg kell erősíteni, szigetelni, közműhálózat és új tetőszerkezet is épül.