Közgyűlés Sopronban - Óvodavezetőkről döntenek

Előterjesztés szól – többek között – a bánfalvi és a Trefort téri óvoda vezetői posztjára kiírt pályázatok elbírálásáról; a polgármesteri hivatal elmúlt évi tevékenységéről, és az önkormányzatnak a helyben központosított közbeszerzéshez való csatlakozásáról. A közgyűlésen téma lesz a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis-napi jutalmazása, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat jövő évi fordulójához való társulás is.



A képviselők elé kerülnek azok az indítványok, amelyek Sopron idei költségvetéséről szóló rendeletének, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel. "A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrája kiépítése II. ütem" pályázat konzorciumi megállapodásának a módosítását célozzák. Emellett rendeletet alkotnak a Sopron Card városkártya bevezetéséről, továbbá szó lesz a Rákóczi Szövetség részére juttatandó támogatásról is. Ugyanakkor zárt ülésen választhatják meg a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány kuratóriumi tagját. Zárt ülésen beszélik át az „M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos–Sopron országhatár szakasz Sopron, északnyugati elkerülő úttal" megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanokról szóló előterjesztést is.