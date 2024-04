A négy napos sport ünnep egyik nyitórendezvénye az ergométer kupa volt. Az egyéniben indulóknak 1000 métert kellett teljesíteniük, a 4 fős csapatoknak pedig egy perces váltásokkal kellett minél hosszabb távot megtenniük.

Az eseményen a házigazdák mellett az ország számos más egyeteme is képviseltette magát. A profi és amatőr sportoló egyetemisták mellett számos oktató és dolgozó is tanúbizonyságot tett fittségéről. Köztük a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának és Levéltárának munkatársai, akik 11 fővel képviselték az intézmény és mindenki indult csapatban és egyéniben is.

A MEFOB részletes programja ITT>> megnézhető.