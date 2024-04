– 62 év polgármesteri semmittevés után 2020-ban a győri vasútállomás az első 50 felújítandó épület listáján sem szerepelt. 4,5 éve, amikor polgármester lettem, elkezdtünk kapcsolatot építeni a MÁV-val. Megvizsgáltattuk például, hogy miként lehetne Győrben levinni a vasutat a föld alá. Ez teljesen megváltoztatta volna város közlekedését. Erre a Budapest-Varsó gyorsvasút tervezése adott lehetőséget, de végül sajnos elvetették, ám számos eredményt sikerült elérnünk a “Lépésről lépésre” programunkban. Hamarosan megkezdjük a börtön oldalánál száz éve ott található veszélyes S kanyar kiegyenesítését a MÁV épületek bontásával – mondta a polgármester, aki hétfőn a helyszínen vizsgálta meg az állomás akadálymentesítésének lehetőségeit Szilágyi Tiborral, a MÁV ZRT főigazgatójával, aki személyesen jött el Budapestről Győrbe, hogy kollégáival megnézzék a polgármester által képviselt megoldást.

– Az elmúlt 50 évben ezzel senki nem foglalkozott, de mindenki rajtam kéri számon az állomás állapotát, annak ellenére, hogy a vasútállomás a MÁV-hoz tartozik. Azt javasoltam, hogy a peronokon lévő, már régóta üzemképtelen, bár évtizedekkel ezelőtt üzemelő lifteket aktivizáljuk. A bejáráskor találtunk is liftet, ami erre a célra használhatónak látszik. Ki kell takarítani, rendbe kell hozni és szerintem egy olyan liftes megoldást lehet oda tenni, ami a repülőtereken is működik. Ezzel a győri vasútállomás akadálymentesítését meg lehetne oldani. Úgy tűnik, hogy ebben most a MÁV is partner. Abban állapodtunk meg, hogy a szakembereik két hét alatt műszakilag átnézik a lehetőségeket. Megvizsgálják, hogy meg lehet-e valósítani, ha igen, milyen ütemtervvel. Bízom benne, hogy hamarosan kedvező hírekről tudok beszámolni – mondta el lapunk kérdésére dr. Dézsi Csaba András polgármester.