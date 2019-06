Ingatlanokat adnak át az M85-ös úthoz Sopronban

A Soproni Zsinagógáért Közalapítvány új kuratóriumi tagjának megválasztásával kezdték az önkormányzati ciklus utolsó rendes közgyűlését Sopronban, Fodor Tamás polgármester vezetésével. A kurátori tisztségre dr. Korányi László kapott bizalmat.



Az M85-ös gyorsforgalmi úttal kapcsolatban is előterjesztést tárgyaltak meg. A Fertőrákos–Sopron országhatárszakasz – beleértve az északnyugati elkerülő utat is – több kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant érint. A törvényi előírások értelmében azokat a részeket, amelyek az autóút részévé válnak, térítésmentesen adja át a város a magyar állam számára. Ugyanakkor egy hétszáznégy négyzetméteres, „kivett árok" megnevezésű területért az állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Zrt. megbízottja által tett 863 ezer forintos vételi ajánlatot elfogadta a testület.



A képviselők egyebek mellett a bánfalvi óvoda – Kindergarten Wandorf – és a Trefort téri óvoda vezetői posztjáról is döntöttek. Mindkét intézménynél egy-egy jelölt nyújtotta be pályázatát, s mindkettő megfelelt a kiírásban megfogalmazott feltételeknek. Így a bánfalvi óvoda vezetésére dr. Horváth Ivánné, míg a Trefort téri gyermekintézménynél Horváth Márta nyerte el a megbízást. A kinevezések 2019. augusztus elsejétől 2024. július 31-ig érvényesek.



A kinevezések mellett elnevezésről is határoztak: a Jereván-lakótelepen, a Lackner-iskola mögötti, Ikva patak partján kialakított sétány ezentúl a soproni költő, Herbszt Zoltán nevét viseli.



A testület egyetértett a Soproni Gyógyközpont azon kérelmével, hogy az élelmezési nyersanyagok jövő évi biztosításánál csatlakozhasson az önkormányzat helyben központosított közbeszerzési rendszeréhez. Ez a szándék egybeesik a városvezetés azon törekvésével, hogy a mennyiségi növekedés révén további költségmegtakarítást érhessenek el. Azt is jóváhagyták a képviselők, hogy a város hárommillió forinttal járuljon hozzá a gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis-napi jutalmazásához. Az ezt követő rendkívüli közgyűlésen többek között kulturális alapítványok támogatásáról határoztak.