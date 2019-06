Felavatták a Depeche Mode szoborszékét Sopronban - fotók

– Régi álmunk vált valóra, hogy vendégül láthattuk a legendás csapatot. Nem titok, a stábból is többen évtizedek óta rajongtunk értük, így természetesen a Depeche Mode is kapott tőlünk egy szoborszékkel, ef Zámbó István képzőművész különleges műalkotását. A háromszemélyes széket a zenekar tagjai dedikáltak, és a városnak adományoztak – kezdte csütörtöki sajtótájékoztatóját Lobenwein Norbert , az idén június 26-án kezdődő Telekom VOLT Fesztivál egyik főszervezője.Már nyolc éve, hogy elindult a Csillagok Városa projekt, ez idő alatt harminc helyszínen több mint negyven olyan világsztárnak és hazai pop-rock ikonnak állítottak emléket Sopronban, akik a fesztiválon színpadra léptek. Tavaly például a Linkin Parknak is, akik itt adták első és egyben utolsó magyarországi koncertjüket. Lobenwein Norbert hangsúlyozta, hogy a szoborszékeket minden sztár, így a Depeche Mode tagjai is boldogan fogadták.– A VOLT idején százezres tömeg lepi el a soproni utcákat, több száz zenekar, tucatnyi világsztár érkezik ebbe a gyönyörű városba. A fesztivál alapító-főszervezőiként Fülöp Zolival együtt úgy gondoltuk, szülővárosunk nem csak a VOLT idején érdemel ekkora figyelmet. Szeretnénk, ha a Csillagok Városa, vagyis a VOLTos világsztárok közterületi székei egész évben turisták seregét vonzanának Sopronba – magyarázza Lobenwein Norbert, miért tartják fontosnak a projektet.