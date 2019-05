Elkezdődött a 28. Soproni Borünnep - fotók

A rendezvényen a Soproni borvidék tizennyolc borásza kínálja a kóstolni valót a Várkerületen a Mária-szobor körül felállított pavilonokban. Mellettük melegkonyha és kirakodóvásár is várja a kilátogató helyieket és a turistákat.



A program házigazdája és elindítója Sopron Város Fúvószenekara, ők hat órától szórakoztatták a közönséget, a boros gazdák már délután is kint voltak. A rendezvényt hivatalosan Fodor Tamás polgármester ünnepi köszöntőjével és a borlovagok bevonulásával nyitották meg.



A programok szombaton és vasárnap is folytatódnak, a színpadon 14.30-kor kezdődnek a fellépések. A fúvósok mellett népi együtteseket és más zenei formációkat is láthat a közönség.