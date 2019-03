Bulgáriában nyeri vissza szabadságát Andi, a bécsi keselyű

Fiatal egyiptomi keselyű anyjával © Tiergarten Schönbrunn/Christian Kunz

A balkáni országokban az elmúlt harminc évben drasztikusan, 80 százalékkal csökkent az egyiptomi keselyűk száma, és ma mindössze hetven költőpár él a régióban.A faj egyedszámának növelésére a Green Balkans bolgár természetvédelmi szervezet 2017-ben „Egyptian Vulture – New Life Project" címmel visszatelepítési programot indított a Rodope hegység keleti részén.Ennek egyik résztvevője Andi, aki a Schönbrunni Állatkertben kelt ki a tojásból.A kilenc hónapos hím - egy Spanyolországból származó, hasonló korú társával együtt - először egy hatalmas szabadtéri röpdébe kerül, amelynek májusban szélesre tárják az ajtaját.A cél, hogy a két fiatal csatlakozzon a környéken élő felnőtt madarakhoz, és mindent megtanuljanak tőlük, ami a túléléshez szükséges.Ha minden jól alakul, akkor az állatkertekből származó keselyűk idősebb társaikkal együtt kelnek útra Afrikába, a telelőhelyükre.Az egyiptomi keselyű az Európában szabadon előforduló négy keselyűfaj közül ugyan a legkisebb, de 1,8 méteres szárnyfesztávolságával még így is nagyon impozáns látványt nyújt.Ráadásul okosak is: megtanulták, hogyan lehet kövekkel feltörni még a hatalmas strucctojást is.