Asztalitenisz - Sopronkőhidai első hely

Izgalmas mérkőzések után alakult ki a végeredmény. Fotó: M. M.

A Soprkonkőhidai Fegyház és Börtön, a Sopronkőhida Kft., a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási, a Veszprém megyei és a Győr-Moson-Sopron megyei Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozói álltak asztalhoz.Mint azt Hajdu Melindától, a győri intézet szakpszichológusától megtudtuk: hagyomány, hogy a dolgozóknak sportversenyeket szerveznek.„Az asztalitenisz mellett a futball is nagyon népszerű, emellett sakkversenyek is rendszeresen vannak. Nagyon fontos számunkra, hogy a pszichésen rendkívül megterhelő munka mellett a dolgozóknak rendszeresen biztosítsuk a sportolás lehetőségét. Nagy szükségük van a kikapcsolódásra és a feltöltődésre. Ezek az alkalmak arra is jók, hogy kötetlen, baráti kapcsolatok alakuljanak ki. Nagy öröm látni az izgalmas, olykor nagy presztízsű párharcokat, de a legfontosabb, hogy a végén megmaradjon a barátság a munkatársak között" – fogalmazott Hajdu Melinda.A győri Szent Imre úti egyetemi épület tornacsarnokában rendezett viadalt végül a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön csapata nyerte meg a Győr-Moson-Sopron megyeiek előtt. A harmadik megyei gárda, a Sopronkőhida Kft. ötödik lett.