A Soproni Egyetem kompromisszumkész - az AMI jövőre már kar lehetne

Amikor új épzés születik, majd az évek múltán a belefektetett munka eredményeként megerősödik, mindig van szándé az önállósodásra. Ezzel nincs is gond, de nem szabad elfelejteni, hogy az Alkalmazott Művészeti Intézetet a faipari mérnöki kar, jelenleg Simonyi ároly-kar részeként az egyetem hozta létre a város támogatásával

– reagált tegnapi cikkünkre dr. Magoss Endre, a Soproni Egyetem Simonyi ároly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karának dé ánja..Mint ismert, az egyetem vezetése U. Nagy Gábort, az AMI igazgatóját szerdán azonnali hatállyal felmentette, miután kiderült, hogy a győri egyetemmel tárgyalt egy lehetséges integrációról.. A dé ánt meglepte a kiugrási ísérlet, már csak azért is, mert az intézet önállósodása már a Soproni Egyetemen belül elindult.

Az elmúlt években volt egyfajta útkeresése a művészeti épzésnek a karon belül. Felmerült a érdés, hogy az AMI szorosabban integrálódjon a tradicionális épzésekbe vagy induljon inkább az önállósodás felé. Ez utóbbi örvonalazódott, s tulajdonképpen már el is indult ez a folyamat. A Kari Taná januári ülése vizsgálta is a szervezeti struktúrát, az is érdés volt, hogy karon belül vagy ívül épzeli el a jövőjét az AMI. Mivel ez az egyetemen belül stratégiai érdés, a kancelláriának is vannak feltételei, többek özött a magasabb hallgatói létszám, nagyobb pályázati aktivitás. A kancellária tájékoztatása szerint az AMI eddig is megkapta azokat a forrásokat, juttatásokat, melyek biztosítottá a szakmailag megalapozott mű ödését. A kancellária mindig hangsúlyozza, ha kitörési, fejlődési lehetőségeket találunk, annak a finanszírozási forrását meg fogjá oldani. Így ismétlem: senki sem zárkózott el attól, hogy ez a folyamat megkezdődjön, de nyilván ez további feladatokat jelent.



Ezek után úgy gondolom, etikailag erősen megkérdőjelezhető, hogy a volt intézetigazgató ki akarja szakítani a Soproni Egyetemből az alkalmazott művészeti épzést. A kar építette fel az AMI-t, a várostól kapta az épületét, az egyetemtől az infrastruktúráját. Az alkalmazott művészeti épzéseknek kapcsolódási lehetőségü van az egyetemhez, elsősorban az iparitermé - és formatervező- épzéshez, de az építész-mesterképzéshez is

– sorolja dr. Magoss Endre.

Az egyetem vezetése kompromisszumkész. Újra felajánlotta az önálló intézeti státuszt az AMI-nak, illetve az odavezető lépések tisztázására tárgyalásra hívta az intézet tanszékvezetőit, szakfelelőseit

– hangsúlyozza a dé án.

Az AMI ékköve a Soproni Egyetemnek, kiemelten kezeljü , szellemi műhelynek tekintjü . Optimális esetben 2019 szeptemberében már önálló egyetemi intézetként nyithatja meg a tanévet, további feltételek teljesülése esetén pedig 2020 februárjában akár önálló kar is lehet

– zárta dr. Magoss Endre.