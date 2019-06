A nemzeti összetartozás napját tartották a soproni Jereván lakótelepen

-A mai emléknap akkor tölti be feladatát, ha a trianoni békeszerződés után csaknem száz évvel valóban új korszakot nyit nemzetünk egészéről való gondolkodásnak és cselekvésnek – tette hozzá.Amióta letelepültünk a Kárpát-medencében, mindig azok az idők voltak sikeresek, amikor egységre jutottunk egymással, ilyenkor a magyarság sokkal erősebb volt számbeli összegénél.A megemlékezésen Németh István atya, a Szent Imre templom plébánosa szólt az egymásra figyelő, egymást számon tartó összefogás erejéről, majd az ünnepséget kezdeményező, Lővéri Nyugdíjas Klub adott szívhezszólóan felemelő szép műsort dr. Koltai Miklósné elnök vezetésével.-A nemzeti összetartozás nem csak írott törvény, de valójában minden igaz magyar szívében, mint érzés él, és cselekvésre, tettre késztet, alkotásra ösztönöz, a mai kiállítás is ennek példája – mondta Tóth Éva, önkormányzati képviselő, a részönkormányzat elnöke.A létszámában kis, - de erejében nagyon is erős és szilárd -közösség Nemzeti Összetartozás Napjáról való megemlékezése, amely a városrész rendezvényévé válhatott, hitelesíti a 2010-ben hozott törvény létjogosultságát, hitelességét.A Jerevánon működő nyugdíjas klub, - amelynek tagjai fontosnak tartották még az Ojtozi-szorosig is elmenni a soproni honvédok emlékére - , ezúttal kiállításon is bemutatták alkotásaikat, értékeiket Béres Zoltánné, Horváth Ernő és Sélley Attila gyűjteményes kiállításán.1921-ben Kós Károly és kortársai kiáltó szavakkal fordult az elszakított nemzetrészekhez, azt kérve, hogy dolgozzanak, cselekedjenek, alkossanak.Ma is ez a feladatunk: dolgozni, cselekedni, alkotni, amint azt a Lővéri Nyugdíjas Klub tagjai példamutatóan teszik a Jereván lakótelepen – hangzott el Tóth Éva kiállítás-megnyitójában.