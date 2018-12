Három Frakk őrzi Bálint Ágnes birodalmát

Jutott a macskák réméből a mesehű kutyaólba is! A Vizslatúr egyesület adományozta nekik a kutyaházat, hogy a plüss Frakknak legyen hol laknia. A gyerekek imádnak előtte fotókat készíteni! Fotók: Bánkúti Sándor

A két méter magas Tökházba több gyerek is befér, de még a szülők is. A mai 50-esek egykori kedvencei: Mazsola, Manócska és Tádé laktak itt.

Vajon mesélt-e otthon Bálint Ágnes?

A mai Frakk Bálint Ágnes lányával és unokájával…

Egy igazi Frakk várja fark csóválva azokat a szerencsés gyerekeket, akiket elhoznak Vecsésre Bálint Ágnes házába. Van azon kívül kartonból kivágott és plüss Frakk is. Kell is ennyi: A Frakk, a macskák réme, Mazsola, Kukori, Kotkoda, és megannyi tévés mese írónőjének háza az egykori Andrássy grófok meseszép birtokán áll. Úgy hírlik, a telkükön álló vadászházban az osztrák császárné, Sisi is járt. De egyáltalán: kiről mintázta az írónő Frakkot, a macskák rémét? Kiderül, valóban létezett egy vizsla, Frakk, melyről a rajzfilm figurát mintázta Bálint Ágnes.– Az igazi Frakk már régen elpusztult, és sajnos a fia is. Ebben a vizslában él tovább Frakk emléke – mondta az írónő lánya, Németh Ágnes.De áll még a Futrinka utca utca, mely nem csak arról nevezetes, hogy ott lakik Cicamica és Morzsa kutya, hanem arról is, hogy van egy titkos földalatti alagútja. Sompolyogi róka ezen menekült üldözői elől, most gyerekek csúszdáznak benne. Szinte nincs olyan nagymama, nagypapa, aki ne Mazsola, Manócska, Kukori, Kotkoda, vagy épp Frakk, a macskák réme meséin nőtt volna fel. Ők most boldogan fedezik fel a gyerekkoruk mesebirodalmát, amelyet unokáik is értékelnek. A kertet egyébként ki lehet bérelni osztálytalálkozókra, születésnapokra, de volt itt már esküvői fotózás is.– Anyánknak rengeteg dolga volt, és innen kellett bejárjon Budapestre dolgozni, így nem igazán volt ideje nekünk mesélni – árulta el Németh Ágnes. – Az írógépéből szedtük ki a lapokat, hogy megtudjuk, hogy folytatódik a történet, amit épp írt. Boldog lenne, ha tudná, hogy van három lányunokája és most már van három fiú dédunokája is – mondta a Bors Extrának Németh Ágnes.