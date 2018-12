Építik a pihenőhelyeket az M86-os gyorsforgalmi mentén a Rábaközben

A beruházás részeként az M86 és M85 autóutak kb. 90 kilométeres szakaszán épül meg a „Rábaköz" komplex pihenőpár, amely biztosítja egy a későbbiekben létesíthető üzemanyagtöltő állomás helyigényét, illetve az elektronikus töltőállomás telepítéséhez szükséges védőcsövezést is. A pihenőhelyek Sopronnémeti településtől délre találhatóak, Sopronnémeti és Szil településhatárához közel.A két komplex pihenőhelyen oldalanként 30 db személygépjármű parkoló, 29 db tehergépjármű parkoló és 5 db autóbusz parkoló kerül kialakításra, valamint kiépítik az ehhez kapcsolódó vizesblokkokat is. A hulladékok tárolására oldalanként legalább 2-2 db mélyépítésű hulladék tározó tartályt létesítenek, és kialakítják a szelektív hulladékgyűjtés helyét is. A pihenőhelyi bútorok talajba rögzített kivitelben készülnek.A projekt másik eleme a Vas megyei „Vámoscsalád" egyszerű pihenőhelyek kialakítása, amelyek mellett mindkét oldalon tengelysúlymérő állomás is készül.A Vámoscsaládi tengelysúlymérő állomás és egyszerű pihenőhely esetében, a jobb és baloldali pihenőhelyen 1-1 mérőház épül. Feladat továbbá oldalanként 1-1 tengelysúly és össztömeg mérleg építése és beüzemelése, a mérlegekhez kapcsolódó elektronika (jelzőlámpák, kamerák) kiépítése. A teherautók kiválasztásának érdekében 1-1 előszűrő állomás készül kamerákkal, rendszámfelismerő rendszerrel, burkolatérzékelőkkel az autópályával párhuzamos útra, valamint oldalanként 2- 2 változtatható jelzésképű táblát is telepítenek.A beruházás részeként a tengelysúly és össztömeg mérlegek előtti és utáni szakaszon betonburkolat épül, illetve sor kerül a fejlesztéshez szükséges közművek kiváltására is. A kamionparkolók mellé oldalanként 1-1 db toalett, valamint padok, asztalok, hulladékgyűjtők épülnek. Ágh Péter , Vas megye 2. sz. körzetének országgyűlési képviselője elmondta: alapvető szükséglet, hogy a térségben megfelelő ütemben tudjon fejlődni az infrastruktúra. Hozzátette, hogy az M86-os út 2016-os átadása után a jelenlegi szakaszban azokat a fejlesztéseket kell elvégezni, amik komfortosabbá teszik az autósok számára az utazást. A két pihenőhely megépítése után lehet teljes mértékben kijelenteni, hogy elkészült az M86-os út.a NIF Zrt. szóvivőjeaz aktuálisan zajló munkákkal kapcsolatban arról tájékoztatott: Mindkét helyszínen az idei évben megtörtént a töltésépítés. Vámoscsaládnál a védő- Rábaköznél javítóréteg épült. A téli leállás előtt mindkét helyen a szegélyek kitűzése és építése zajlott. Megtörtént a vízvezeték és a szennyvíz gerincvezeték kiépítése is.A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában uniós forrás felhasználásával valósult meg. A kivitelezést a Colas Út Zrt. végzi nettó 5,9 milliárd forint értékben.