Hová tűnnek el a régi falusi búcsúk?

Tizenöt-húsz évvel ezelőtt a népszerű falusi nagy búcsúk mellett voltak úgynevezett kis búcsúk is. Mára azonban úgy áll a helyzet, hogy a nagyokból lettek a kicsik. Mi lehet az oka, hogy a falvak egykori nagy ünnepei így kikoptak? Minderre Ivánban próbáltuk meglelni a választ.

Vasárnap 11 óra körül érkeztünk az 1300 lelket számláló Ivánra, ahol a búcsúnak régóta komoly hagyományai vannak. Ezt a falusi ünnepet itt minden évben augusztus első vasárnapján tartják. A település védőszentje Szent András, így a naptár szerint novemberben lenne a napja, de mint annyi más helyen, itt is áttették nyárra. A mutatványosok dodzsemmel, gyerekvasúttal, két ugrálóvárral, körhintával és euro bungee jumpinggal készültek. Emellett 5–6 sátorban árulnak játékokat, lufikat, játék puskákat, nyalókát, vattacukrot és egyéb édességeket.

Régen két helyszínen, nagy ünnep volt

Tünde és Kálmán három gyermekükkel délelőtt látogattak ki a sátrak és hinták közé, hogy a kicsik mindent kipróbálhassanak.

– A férjem és én ivániak vagyunk, bár hat éve Csapodon lakunk – mondta Tünde. – A kicsik most a nagyszülőktől kapott búcsúi pénzt költik el.

A házaspár elmondta, hogy a régi búcsúk más hangulatban zajlottak. Rengeteg ember, jó hangulat és sok-sok mutatványos volt. Akkoriban egyszerre két helyszínen is ünnepelt a falu. A roma bált este idén is megtartják.

– Ivánban nem divat a falunap – folytatta Tünde –, így minden évben ez a legnagyobb közösségi ünnep. A vírus miatti rendelkezések miatt a szokásos nagy bál most elmarad, ez inkább a gyerekek ünnepe lesz.

A Vidámpark Egyesület szemével

A mutatványosok – vagy ahogyan manapság nevezik, Szórakoztató és Vidámpark Egyesület – szervezőjét, Mónikát kérdeztük, hogyan látja a mostani búcsúk népszerűségét, jövőjét:

– Mutatványoscsaládba születtem – magyarázta. – Nagyszüleim, majd szüleim a ’60-as években kezdték ezt a mesterséget. Mondanom sem kell, akkoriban teljesen más volt ez a világ. Nagyjából 15 évvel ezelőtt kezdett visszaesni a búcsúk népszerűsége. A mai gyerekeknek ha hintázni, játszani támad kedvük, már nem kell megvárniuk a következő búcsút, hanem elmennek szüleikkel kalandparkba, játszóházba. Ma általában a népszerűbb falunapok mellett megtartják a búcsúkat, de az érdeklődés kisebb.

Míg Ivánon a búcsú az „aranykorban” akár három napig, szombattól hétfőig tartott, most csupán egyetlen napra, vasárnapra korlátozódik. Hétfőn mindenki dolgozik, meg sem fordul a fejében, hogy szabadságot kérjen.

Mi a búcsú?

A „templombúcsúk” eredetéről dr. Perger Gyula plébánost kérdeztük.

– A templombúcsú a templom címének vagy védőszentjének ünnepe – magyarázta a plébános –, ezt nevezik általában búcsúnak vagy nagy búcsúnak. Ismert a kis búcsú kifejezés is, amely a templom dedikációjának (felszentelésének) emléknapja, évfordulója. A búcsú latin megnevezésének jelentése: elengedés. Ez azt jelenti, hogy Isten az egyház által elengedi a büntetést. A magyar búcsú kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől. Ezt az úgynevezett „ideig tartó büntetést” nevezzük részleges vagy teljes búcsúnak. Ilyet lehet nyerni a búcsú napján a templomban, búcsúra való zarándoklattal, a pápa urbi et orbi áldásával; templom- és temetőlátogatással halottak napja körül is, s ezeket lehet felajánlani a halottak, illetve a tisztítótűzben szenvedők javára. A templombúcsú nem csupán a templom védőszentjének ünnepe – az utóbbi évtizedekben e világi élvezetekkel megfűszerezve –, hanem a katolikus bűnbánati vallásgyakorlat egy fontos része.

– A templombúcsúnak fontos közösségszervező, összetartó ereje volt, hiszen erre az alkalomra illett hazalátogatni a településről elszármazottaknak, egy-egy háznál összegyűlt az egész rokonság – mondta a plébános. – Sokszor ez adott alkalmat a búcsúk világi elemeinek dominanciájához.

Az egyes templomok védőszentjeinek (név)napja, illetve dedikációjuk időpontjai alapján sok helyütt a templombúcsú korai ideje miatt „sóskabúcsú” vagy már őszbe-télbe fordulva jeges búcsú volt.