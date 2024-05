– Szakmai háttérrel és stábbal dolgozunk, kétévente vizsgázunk, és folyamatosan tréningezünk, valamint járjuk a térséget, hogy a bemutatók alkalmával megmutathassuk, milyen feladatokat látunk el. Örömmel fogadnak minket az iskolákban, óvodákban, de szeretnénk idősotthonokban is érzékenyíteni. Tervben van, hogy keresőkutyákkal is együtt dolgozzunk, akik szintén segíthetik a rendőrség, illetve a mi munkánkat is az eltűnt személyek felkutatásában – fűzte hozzá.

Céljuk, hogy tovább fejlődjenek és minél több ember figyelmét felhívják az állatvédelemre, valamint a felelős állattartásra. A kitüntetett szakember szerint a kutyák már nem a portáink őrzői, mint régen.

A fiatalokat is megszólítják - Egyre többen szeretnének az egyesülethez csatlakozni. Győr-Moson-Sopron a legaktívabb és a legnagyobb tagszámú egyesület. Fotó: Csapó Balázs

Borsó Roland nem az a dicsekvő típus, a nemrég átvett kitüntetés is nagyon meglepte, de jóleső érzéssel vette át. – Remek visszacsatolás nekem és a csapatnak, hogy jó úton járunk, érdemes csinálni és folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk. Büszke vagyok, de ez nem az én elismerésem, hanem az egész csapatnak szól. Nekik köszönhetem, hiszen egy családként fejlődünk hétről hétre a kutyáinkkal együtt. Önzetlenül, szívből csináljuk azt, amit szeretünk – hangsúlyozta a vármegyei kutyás tagozatának elnöke.