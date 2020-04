Dr. Szabó Tamás: a járvány életmódunk törékenységére is tanít

A koronavírus-járvány jó alkalom arra, hogy a nem hívők a Teremtő Istenhez forduljanak, míg a hívők felfoghatják Isten üzenetének: böjtölj! – véli dr. Szabó Tamás, a magyarországi Mária Rádió Egyesület elnöke. A leghallgatottabb nonprofit rádió járvány idején is összeköti az embereket, legyenek hívők vagy hitkeresők.

Testi higiénia és lelki jóllét

– Az 1918-as spanyolnáthajárvány óta nem kellett hasonló helyzettel szembenéznie az emberiségnek. A Mária Rádió Magyarországon több mint száz műsort közvetít és 300 ezer rendszeres hallgatója van: mi a tapasztalatuk, hogy viseljük ezt a rendkívüli helyzetet?

– Hadd meséljek el erről egy történetet! A minap egy veszprémi ismerősömmel futottam össze, aki elmondta egy új versét, amit szó szerint nem tudok idézni, de a lényege a következő: nem vagyok hajlandó félni, nem vagyok hajlandó elkerülni az emberek tekintetét, nem vagyok hajlandó megrémülni attól, hogy elmenjek és tegyem a dolgom, nem vagyok hajlandó bezárkózni. Persze nem ez a jellemző. Az én tapasztalatom azonban az, hogy az emberek felelősen viselkednek, még ha vannak is kivételek, a legtöbben betartják a szabályokat, tudomásul veszik, ha nem ülhetnek be az éttermekbe, fegyelmezettek a boltban, patikában, hordják a védőfelszereléseket, vagyis: komolyan veszik, hogy felelősek egymásért. Ez számomra pozitív meglepetés, mert bizonyos hazai közösségi megnyilvánulásokból – például a közlekedési morál alapján – rosszabbra számítottam. Mit tehetünk ebben a helyzetben? El kell fogadnunk a hatósági intézkedéseket és követnünk kell azokat, még akkor is, ha kevés a tapasztalat a koronavírusról. És persze: imádkozzunk! Mire is jó ez? Az imádság önfegyelmet ad, fejleszti a koncentrációs képességeket, ami segíthet például abban, hogy szabálykövetők legyünk egy rendkívüli helyzetben.

Az imádkozás elmélyülés, amely során olyan megoldások születhetnek meg bennünk a jelenlegi helyzetünket illetően, amelyek máskor nem. És a hívő ember természetesen sugallatot, reményt, biztatást, megnyugvást, vagy akár inspirációt is vár az imádságtól arra nézve, hogy mit kell tennie ebben a szituációban.

– Azt gondolom, hogy általános szabályként az emberek bevezethetnék a kézmosás mellé a napi imádságot. Ártani nem fog, az biztos. A hívő ember tudja, hogy használ, a nem hívő pedig próbálja ki! Ez egy kiváló alkalom arra, hogy a Teremtő Istenhez forduljon. Mi a Mária Rádióban arra biztatjuk az embereket, hogy a testi higiénia mellett ügyeljenek a lelki jóllétükre is. Ezenkívül arra kérjük őket, hogy ha eddig nem is tették, amíg lehet, sportoljanak, mozogjanak, hiszen ami jó a testnek, az jó a léleknek is. És ez megmaradhat jó szokásként a járvány után is. Minden válságnak van pozitív hozadéka is. Lehetőségünk nyílik arra, hogy átgondoljuk, ahogyan eddig éltünk, az jó-e. Jó-e például, hogy a bevásárlást hétvégi családi programként éltük meg? Vagy ehelyett jó lenne kapcsolatot keresnünk a fenti világgal?

Mit tehetek én, egyedül?

– A járványhelyzet felhívja a figyelmet a mértéktelen fogyasztás, felhalmozás szükségtelenségére, de milyen üzenetet hordozhat még?

– A legfontosabb tanulság szerintem az, hogy az életforma, amit most élünk az úgynevezett nyugati világban, nem folytatható tovább. A nyugati világ fejlettségéhez szükséges erőforrásokat a fejletlenebb világból vesszük el. Ennek a következménye a migráció például, az ottani nyomor, és az is, hogy új és új betegségek indultak el, ha nem is világjárvány formájában. Ez az életforma fenntarthatatlan! Mit tehetek én, egyedül? – kérdezi hétmilliárd ember, holott az egyéni, kis változások hozzák el a nagy rendszerek változásait. Át kell tehát gondolnunk most, hogy mi mit tehetünk a saját életünkben a változásokért, hogy esélyt adjunk magunknak a túlélésre.

– A keresztény világ legnagyobb ünnepére, húsvétra készül. Kicsit csendesebben, mint máskor, hiszen a legtöbb szó a járványról esik. A hívők idén nem a megszokott keretek között idézik fel a nagyhét történéseit, a feltámadás csodáját. Nekik mit üzen ez a szokatlan helyzet?

– Én azt mondom, Isten ezzel megteremtette a böjt valódi lehetőségét: bezártak a kocsmák, a szórakozóhelyek, a kávézók, nincsenek közösségi rendezvények… Felfoghatjuk úgy is, hogy a Jóisten megunta, hogy az emberek nem tartják a böjtöt és azt üzeni: tartsatok böjtöt! A második üzenet: van idő! Eddig sok mindent azzal vetettünk el, hogy nincs rá idő… Most van! Van időd magadra, végiggondolni az életed ezen szakaszát. Van időd imádkozni. Van időd a gyerekedre, még akkor is, ha néha próbára teszi a családokat az összezártság és az otthoni tanulás.

Nem maradhat tízezer ima meghallgatatlanul

– A Mária Rádió hogy segíthet ebben?

– Elindítottunk a járványügyi helyzet megoldásáért egy kilencedet és ezt megismételjük majd, becsatlakoztunk a Ferenc pápa által meghirdetett közös imádságba… Ugyanazt csináltuk, amit dr. Csókay András professzor bangladesi műtétekor, aki imahátteret kívánt a sziámi ikrek szétválasztásához: kértük a hallgatókat, hogy iratkozzanak fel és imádkozzanak a sikerért. Tízezer feliratkozó volt! A hívő ember tudja, hogy tízezer ima nem maradhat meghallgatatlanul. Ezenkívül kórházban fekvő embereknek adományozunk fülhallgatót a rádióhallgatáshoz, hogy ne zavarják egymást. Ezrével adunk ilyet, attól függően, mennyi támogatást kapunk, hiszen a Mária Rádió a működését is teljes egészében adományokból fedezi, egy-egy ilyen kampányhoz pedig külön gyűjtéseket szervezünk. Közzétettünk egy tízpontos életforma-javaslatot, ami imádkozásra tanít. A Face-

book-oldalunkon 40 napos nagyböjti kihíváshoz lehet csatlakozni.

– A gyerekek hitoktatása is az online térbe került át. Gondoltak rá, hogy a rádió csatornáit felajánlják a feladathoz?

– Régi elképzelésünk ez, de a gyakorlatban még nem tudtuk megvalósítani, hiszen a gyerekeket elsősorban rövid videós üzenetekkel lehet lekötni, ezek elkészítéséhez pedig sok anyagi és humán erőforrás kell. De nem teszünk le róla, hogy megvalósítsuk!

– Húsvétkor hogyan kapcsolják össze a hívőket?

– Minden nagy ünnepkor a magányos emberek bizonyos órákban üzenhetnek egymásnak, kezdeményezhetnek beszélgetéseket, akár élő adásban, akár a háttérben az önkénteseinkkel, papokkal. A pontos időpontokat a honlapunkon, a www.mariaradio.hu-n lehet majd megtalálni, itt lehet feliratkozni az imákra és itt találhatók az adományokkal kapcsolatos információk is.